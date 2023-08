#kuroのお洋服

トクコ・プルミエヴォル キャミソールワンピース チュニック マルチカラー 黒青紫



レオナール風 新品未使用 レジャンスニットチュニック

#トクコプルミエヴォルのお洋服

GREED Wool Milled Melton Long Slit 新品



「イッセイミヤケプリーツプリーズ」チュニック 袖なし バルーン型 立体デザイン



トクコ チュニック 七分袖



良品 MANOUSH ワンピース パリ発 スタッズ フラワープリント シースルー

◎トクコプルミエヴォルのチュニックです。

ヴィンテージ エンブロイダリーブラウス ハンガリー カロチャ刺繍 チュニック



MANOF ROUND PREATS TOPS/PANTS

民族衣装を着た2人の女性が、アップリケと刺繍で色鮮やかに描かれていて可愛いです。

t.b センソユニコ 変形チュニックワンピ ペンキプリント



新品未使用!MYINE ボリュームフレア切り替え5分袖ブラウス

裾の両サイドがブリーツになっていてオシャレで可愛いです。

センソユニコ慈雨 異素材ドッキングチュニック バルーン チェック 変形 タック黒



着物リメイク レディースチュニック&バック

伸縮性があります。

エルメスのニットワンピース



600. Abanicos/スリットスリーブ アシメトリーチュニック/未使用

シワになりにくい素材です。

トワレ❤️サイドティーアドチュニック



ロイスクレヨン ノースリーブ トップス チュニックワンピース

お洋服の色味は黒です。

★MAX & Co.★タグ付き チュニックワンピース サイズ40



Samantha様専用! CRAFT standard boutique 1点



プリーツプリーズ チュニックワンピース 5 pleats please 三宅一生



レオナール紐リボン付きチュニック、サイズL.11号。LEONARD

◎お洋服は、全て自宅保管品です。

慈雨センソユニコ 羽織物 チュニックコート



scolar コーデセット スカート 半袖 スカラー セット売り

お洋服を保護するための防虫剤等の匂いが残る場合がございます。

構築ぺプラムニットチュニック



シルク100% 伊太利屋 マオカラー シャツチュニック ひょう ライオン 派手

未使用品ですが、保管時におけるシワ・ほつれ・糸ツレ・スレ・小傷などのダメージが出来る場合がございます。

【新品未使用】MACKINTOSH 半袖チュニック



丹後縮緬♥イレギュラーヘムベスト 水玉パッチ

長期保管のお洋服は、黄ばみや変色、虫食いなどを防ぐため定期的にお洗濯(手洗い)と陰干し、またはクリーニングをしております。そのため、素材によっては繊維の起毛や若干の色落ちをする事がございます。ご了承の上、ご購入をお願い致します。

ピンクハウス ブルーベリー チュニック



コムデギャルソン バーニーズニューヨーク 新品未使用

また紙タグは、保管時に取り外してますので御座いません。

エムズグレイシー サイドシアーカットソー



今から活躍するカットソー



最終価格‼️未使用❗️ 大人気❣️センソユニコ「慈雨」のチュニック



週末sale❗アルベロベロ★落書き風チュニック

◎細かなことが気になる方や完璧なお洋服をお求めの方、お取引きにご不安のある方はご購入をお控え下さい。

新品 モスキーノ フリルトップス チュニック Sサイズ イタリア製 くすみピンク



【新品】♥田中みな実さん♥MAISON SPECIAL ビスチェキャミチュニック



QutieFrash チュニック赤×紫



華やか シルク ドレスワンピ DAISY LIN for FOXEY

◎サイズ(誤差はご了承下さい)

◎未使用 TOKUKO 1er VOL トクコ チュニック アップリケ 刺繍

肩幅 約32.5㎝

45rpm Badoa-r カディフリルノースリーブブラウス

袖丈 約45㎝

トクコプルミエヴォル チュニック ワンピース

身幅 約49㎝

Mari様 専用❣️未使用トクコ・プルミエヴォル カラフルシェル刺繍 チュニック

着丈 約76㎝(首の後ろ真中から裾までの長さ)

トクコ・プルミエヴォル キャミソールワンピース チュニック マルチカラー 黒青紫



レオナール風 新品未使用 レジャンスニットチュニック

※トクコのサイズは9号でもお洋服によって差がございますので、実寸をご参考になさって下さい。

GREED Wool Milled Melton Long Slit 新品



「イッセイミヤケプリーツプリーズ」チュニック 袖なし バルーン型 立体デザイン



トクコ チュニック 七分袖



良品 MANOUSH ワンピース パリ発 スタッズ フラワープリント シースルー

◎写真は上手くありませんので、お色の違いなどあればスミマセン。

ヴィンテージ エンブロイダリーブラウス ハンガリー カロチャ刺繍 チュニック



MANOF ROUND PREATS TOPS/PANTS



t.b センソユニコ 変形チュニックワンピ ペンキプリント



新品未使用!MYINE ボリュームフレア切り替え5分袖ブラウス

◎仕事の関係で、コメントのお返事にはお時間をいただくこともございます。

センソユニコ慈雨 異素材ドッキングチュニック バルーン チェック 変形 タック黒



着物リメイク レディースチュニック&バック



エルメスのニットワンピース



600. Abanicos/スリットスリーブ アシメトリーチュニック/未使用

◎即購入歓迎です。

トワレ❤️サイドティーアドチュニック



ロイスクレヨン ノースリーブ トップス チュニックワンピース



★MAX & Co.★タグ付き チュニックワンピース サイズ40



Samantha様専用! CRAFT standard boutique 1点

◎交渉中でも先に購入された方が優先となります。

プリーツプリーズ チュニックワンピース 5 pleats please 三宅一生



レオナール紐リボン付きチュニック、サイズL.11号。LEONARD



慈雨センソユニコ 羽織物 チュニックコート



scolar コーデセット スカート 半袖 スカラー セット売り

◎着画はお断りしております。

構築ぺプラムニットチュニック



シルク100% 伊太利屋 マオカラー シャツチュニック ひょう ライオン 派手



【新品未使用】MACKINTOSH 半袖チュニック



丹後縮緬♥イレギュラーヘムベスト 水玉パッチ

◎たたみジワはご了承下さい。

ピンクハウス ブルーベリー チュニック



コムデギャルソン バーニーズニューヨーク 新品未使用



エムズグレイシー サイドシアーカットソー



今から活躍するカットソー

◎お値引きをご希望の方は、ご希望の金額をご提示下さい。

最終価格‼️未使用❗️ 大人気❣️センソユニコ「慈雨」のチュニック

ご希望に添えない場合は、お断り、又はこちらから金額をご提案させていただきます。

週末sale❗アルベロベロ★落書き風チュニック



新品 モスキーノ フリルトップス チュニック Sサイズ イタリア製 くすみピンク



【新品】♥田中みな実さん♥MAISON SPECIAL ビスチェキャミチュニック



QutieFrash チュニック赤×紫

◎土・日・祝日の発送はしておりません。ご了承いただきますようお願い致します。

華やか シルク ドレスワンピ DAISY LIN for FOXEY



◎未使用 TOKUKO 1er VOL トクコ チュニック アップリケ 刺繍



45rpm Badoa-r カディフリルノースリーブブラウス



トクコプルミエヴォル チュニック ワンピース

◎基本、返品・返金は承れません。気になることがございましたら、ご購入前にお問い合わせ下さい。

Mari様 専用❣️未使用トクコ・プルミエヴォル カラフルシェル刺繍 チュニック



トクコ・プルミエヴォル キャミソールワンピース チュニック マルチカラー 黒青紫



レオナール風 新品未使用 レジャンスニットチュニック



GREED Wool Milled Melton Long Slit 新品

カラー...ブラック

「イッセイミヤケプリーツプリーズ」チュニック 袖なし バルーン型 立体デザイン

季節感...春, 夏, 秋, 冬

商品の情報 商品のサイズ M ブランド トクコプルミエヴォル 商品の状態 新品、未使用

#kuroのお洋服#トクコプルミエヴォルのお洋服◎トクコプルミエヴォルのチュニックです。民族衣装を着た2人の女性が、アップリケと刺繍で色鮮やかに描かれていて可愛いです。裾の両サイドがブリーツになっていてオシャレで可愛いです。伸縮性があります。シワになりにくい素材です。お洋服の色味は黒です。◎お洋服は、全て自宅保管品です。お洋服を保護するための防虫剤等の匂いが残る場合がございます。未使用品ですが、保管時におけるシワ・ほつれ・糸ツレ・スレ・小傷などのダメージが出来る場合がございます。長期保管のお洋服は、黄ばみや変色、虫食いなどを防ぐため定期的にお洗濯(手洗い)と陰干し、またはクリーニングをしております。そのため、素材によっては繊維の起毛や若干の色落ちをする事がございます。ご了承の上、ご購入をお願い致します。また紙タグは、保管時に取り外してますので御座いません。◎細かなことが気になる方や完璧なお洋服をお求めの方、お取引きにご不安のある方はご購入をお控え下さい。◎サイズ(誤差はご了承下さい)肩幅 約32.5㎝袖丈 約45㎝身幅 約49㎝着丈 約76㎝(首の後ろ真中から裾までの長さ)※トクコのサイズは9号でもお洋服によって差がございますので、実寸をご参考になさって下さい。◎写真は上手くありませんので、お色の違いなどあればスミマセン。◎仕事の関係で、コメントのお返事にはお時間をいただくこともございます。◎即購入歓迎です。◎交渉中でも先に購入された方が優先となります。◎着画はお断りしております。◎たたみジワはご了承下さい。◎お値引きをご希望の方は、ご希望の金額をご提示下さい。ご希望に添えない場合は、お断り、又はこちらから金額をご提案させていただきます。◎土・日・祝日の発送はしておりません。ご了承いただきますようお願い致します。◎基本、返品・返金は承れません。気になることがございましたら、ご購入前にお問い合わせ下さい。カラー...ブラック季節感...春, 夏, 秋, 冬

商品の情報 商品のサイズ M ブランド トクコプルミエヴォル 商品の状態 新品、未使用

トクコ チュニック 七分袖良品 MANOUSH ワンピース パリ発 スタッズ フラワープリント シースルーヴィンテージ エンブロイダリーブラウス ハンガリー カロチャ刺繍 チュニックMANOF ROUND PREATS TOPS/PANTSt.b センソユニコ 変形チュニックワンピ ペンキプリント新品未使用!MYINE ボリュームフレア切り替え5分袖ブラウスセンソユニコ慈雨 異素材ドッキングチュニック バルーン チェック 変形 タック黒着物リメイク レディースチュニック&バックエルメスのニットワンピース600. Abanicos/スリットスリーブ アシメトリーチュニック/未使用