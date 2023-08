値下げはできません。

ANARCHY THE KINGリリース時に1%より限定発売されていたネックレスです。

チェーン約43cm。表記がないため素材はわかりません。

多少使用感ありますが目立った汚れやダメージはありません。

日本語ラップ、

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

