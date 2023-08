魅了 美品　SONY BRAVIA W500E KJ-32W500E PC周辺機器

2018年に購入しました。

サブ機でしたので使用時間短く綺麗です。

寝室や子供部屋用にいかがでしょうか。

本体も軽く地震発生時でも安心だと思います。

SONY BRAVIA W500E KJ-32W500E

BS/CSチューナ有無: BS/110°CSデジタル兼用チューナ

HIGH DYN. RANGE_ST: NO HDR

LEDバックライト有

NETFLIX: NO NETFLIX

WEB CONTENT ACC: NO WEB CONTENT

color: BLACK

アスペクト比: 16:9

イーサネット端子有

ディスプレイタイプ: LCD(液晶)

ハイビジョン対応: ハイビジョン

地上波デジタルチューナ有無数: 地上D2チューナ有

外付けHDD対応有

多段階評価2014カラーTV: 3

画素数クラス別(横): 1024−1366

画素数クラス別(縦): 720−1024

画面サイズ・クラス別3: 31−36インチ未満

画面サイズ・クラス別4: 32インチ

省エネ基準目標年度: 2012年度

電源タイプ: ACタイプ

高速液晶表示: 60ヘルツ

#ソニー

#SONY

商品の情報 ブランド ソニー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

