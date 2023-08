ご覧いただきありがとうございます。

ご覧いただきありがとうございます。購入前にプロフ一読をお願い致します★◾️1er Arrondissement羽織コーディガン2点おまとめプルミエアロンディシュモン(プルミエアロンディスモン)の羽織コーディガン、2点おまとめで出品中です。厚手のウール生地、ゆったりとしたシルエットとニュアンスあるカラーが素敵なアウターです。フロントはボタンやファスナーの無い羽織仕様です。2点で定価200,000円ぐらいかと思います。目立つ汚れやシミはなく全体的には綺麗な状態ですが、下記の理由から「やや傷や汚れあり」にて出品中です。・若干の着用感と僅かに毛玉感あります・ダークブラウンはブランドタグ外れています予めご了承くださいね。※一度人の手に渡ったものへのご理解をお願い致します。※写真は実物を個人撮影したものです。なるべく実物を再現するよう努めていますが、実物と若干異なって見える場合があります。予めご了承くださいね。◾️サイズ着丈約108cm(平置きで背面の直線距離)※フード部分約14cm含まず肩幅約66cm(平置きで両肩切り替えし間の直線距離)身幅約62cm(平置きで表面の脇下直線距離)袖丈約42cm(平置きで肩切り替えしから袖口直線距離)袖幅約12cm (平置きで袖口幅の直線距離)※素人計測の為、若干の誤差が生じる場合があります。◾️素材ウール次のようなブランドがお好きな方に◎カオス サードマガジン AP STUDIO ルフィル styling/ エトレトウキョウ エンフォルド ナゴンスタンス アッパーハイツ アストラット マディソンブルー スローン カレンソロジー マーレット マリハ ザ リラクス…etc.ご検討よろしくお願いいたします。

