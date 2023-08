高さ約45センチ 17.7インチ

発光ギミック

頭の替えパーツ3種類

箱無し

厳重に梱包して発送致します。

腕部エフェクトの電池部には通電しないようにプラ板挟んでありますので、取れば光ります

こちらは海外製ですので、日本製のような完璧を求める方のご購入はお控え下さい。

海外製品の為、色ムラ・初期傷等がある場合がございますのでご了承下さい。

海外製品にご理解ある方、上記ご理解していただいた方、ご購入宜しくお願い致します。

検索用

ONE PIECE

コミック アニメ ワーコレ グラメン POP

フィギュアーツZERO アミューズメント

ゲーセン ゲーム ワンピース 海軍 ジャンプ 映画 麦わら 海賊 テレビ マンガ コミック フィギュア 大量 巨大 ラストワン 呪術廻戦

ドラゴンボール 孫悟空 ベジータ ベジット

スーパーサイヤ人 ガレージキット スタチュー

海外 ブロリー シェンロン 鳥山明 ゴジータ フリーザ セル コレクション ビッグスケール

一番くじ セレクトマシーンズ

限定 一番くじ 孫悟飯 クリリン ブルマ

鬼滅の刃 煉獄 竈門炭治郎 竈門禰豆子 我妻善逸 嘴平伊之助 冨岡義勇 胡蝶しのぶ 宇髄天元

時透無一郎 甘露寺蜜璃 伊黒小芭内 不死川実弥

悲鳴嶼行冥 鬼舞辻無惨 十二鬼月 上弦の鬼

黒死牟 童磨 猗窩座 ドラゴンボール

ドラゴンボールZ

ドラゴンボールGT

#ドラゴンボール

#DRAGONBALL

#孫悟空

#フィギュア

#ガレージキット

#GK

#海外限定

#ドラゴンボール超

#ドラゴンボールフィギュア

#ガレージキット

キャラクター...ドラゴンボール

フィギュア種類...スケールフィギュア

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

