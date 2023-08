メインカラー···グレー、グリーン、イエロー

adidas SAMBA OG 24.5cm

スニーカー型···ミッドカット(Mid)

《日本未発売》jordan1 mid mix materials

シーン···バスケットボール

NIKE SB DUNK LOW GREY GUM 29cm



NIKE ナイキ AIR JORDAN 5 RETRO (2012)

定価110000なのですが、

grounds×th "レザースニーカー"

数回履いており、

NIKE ナイキ SB DUNK LOW ✖️civilist

(普段使用には気にならない程度ですが)

New Balance ニューバランス M990GY3 990 v3 27cm

側面や足裏に汚れがありますので、かなり安めで出品致します!!!

vans × calee ダブルネーム RATT スニーカー 30cm



N様専用 NIKE DUNK LOW RETRO PRM

値段交渉、コメント等お気軽にお待ちしております!!!

GIRO EMPIRE W E70 KNIT



シュプリーム×ナイキ エアフォース1 黒 CU9225-001 28.0

ブランド:GUCCI / グッチ

バンズ ニュースクール 27.5

アイテム名:Ultrapace / ウルトラスペース

NIKE エアジョーダン6 インフラレッド

カラー:シルバー系 x グレー系 x アイボリー系

NIKE×STUSSY DUNK HI US9.5 新品 グリーン

製造国:イタリア製

サンガッチョ 限定スニーカー 27.5㎝

定価:112,200円

しゃべくり様 専用✴︎ Air More Uptempo ✴︎ モア アップテンポ



Nike Kobe 11 Elite iD ナイキ コービー

#グッチ #GUCCI #靴

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド グッチ 商品の状態 やや傷や汚れあり

メインカラー···グレー、グリーン、イエロースニーカー型···ミッドカット(Mid)シーン···バスケットボール定価110000なのですが、数回履いており、(普段使用には気にならない程度ですが)側面や足裏に汚れがありますので、かなり安めで出品致します!!!値段交渉、コメント等お気軽にお待ちしております!!!ブランド:GUCCI / グッチアイテム名:Ultrapace / ウルトラスペースカラー:シルバー系 x グレー系 x アイボリー系製造国:イタリア製定価:112,200円#グッチ #GUCCI #靴

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド グッチ 商品の状態 やや傷や汚れあり

Nike Jordan Luka 1 PF ルカ1【値下げしました】Alexander McQueen オーバーサイズ スニーカーNike airmax supreme 30cm us12AMBUSH × Nike Air Adjust Force 26.5cmナイキエアフォース1リアクト 新品未使用2足セット コラボ converse x tenboxナイキダンクロー レトロ パンダダンク【adidas 新品】アディダス サンバ ヴィーガン コアブラック 26.5cm