売上実績NO.1 【0サイズEC限定】《LE PHIL》ソフトウールリバーハーフコート ポンチョ

【0サイズEC限定】《LE PHIL》ソフトウールリバーハーフコート

earih limonta ripstop baja hoodie dress



未使用に近い美品です くま耳 ポンチョ 黒

優しく丸みのあるヘムラインのカッティングが特徴で、贅沢に生地を使用したフレアシルエットが美しいハーフコート。しっとりと柔らかなタッチと軽さで、包まれるような優しい着心地を実現した大人のためのコートです。工程の7割以上を手まつりによって仕上げる、熟練された技術者しか出来ない高度な縫製―リバーシブル縫製で仕立てています。表地1枚で仕立てるため、ブランケットやストールを巻くような感覚で着ることができ、早い季節から活躍するコートです。

Chico 2way ポンチョコート

※この商品は、着用中の摩擦により、多少の毛抜けや毛羽立ちが生じ、毛羽が付着します。また、繰り返しの摩擦により、毛玉（ピリング）が発生しますので、ご着用の際はご注意ください。

【0サイズEC限定】《LE PHIL》ソフトウールリバーハーフコート



【revi様専用❣️】J&M DAVIDSON ポンチョ

定価 ¥ 69300 （税込）

【高級】富和 マント ケープ ブルーフォックスファー付き ニット ポンチョ F



チュニック丈ケープ

●サイズ

【専用】アダムエロペ 撥水フーディーベストポンチョ レインコート



ヒトシタムラ 詩仙堂 ケープ ポンチョ ジャケット カーディガン 羽織り 着物

size : 0

Dior ディオール ウール(アンゴラ)×コットン ケープ ポンチョ 9号



バーバリー ベージュポンチョ ノバチェック 新品未使用

ゆき丈 : 71cm

earih limonta ripstop baja hoodie dress

バスト : 180cm

未使用に近い美品です くま耳 ポンチョ 黒

着丈後 : 97cm

Chico 2way ポンチョコート

着丈前 : 82cm

【0サイズEC限定】《LE PHIL》ソフトウールリバーハーフコート



【revi様専用❣️】J&M DAVIDSON ポンチョ

●状態

【高級】富和 マント ケープ ブルーフォックスファー付き ニット ポンチョ F



チュニック丈ケープ

使用感少なくきれいです。

【専用】アダムエロペ 撥水フーディーベストポンチョ レインコート



ヒトシタムラ 詩仙堂 ケープ ポンチョ ジャケット カーディガン 羽織り 着物

●素材

Dior ディオール ウール(アンゴラ)×コットン ケープ ポンチョ 9号



バーバリー ベージュポンチョ ノバチェック 新品未使用

毛 98% コットン 2%

earih limonta ripstop baja hoodie dress



未使用に近い美品です くま耳 ポンチョ 黒

●取り扱いブランド

Chico 2way ポンチョコート



【0サイズEC限定】《LE PHIL》ソフトウールリバーハーフコート

COMME des GARCONS

【revi様専用❣️】J&M DAVIDSON ポンチョ

tao COMME des GARCONS

【高級】富和 マント ケープ ブルーフォックスファー付き ニット ポンチョ F

NOIR KEI NINOMIYA

チュニック丈ケープ

tricot COMME des GARCONS

【専用】アダムエロペ 撥水フーディーベストポンチョ レインコート

JUNYA WATANABE COMME des GARCONS

ヒトシタムラ 詩仙堂 ケープ ポンチョ ジャケット カーディガン 羽織り 着物

SACAI

Dior ディオール ウール(アンゴラ)×コットン ケープ ポンチョ 9号

WHITE MOUNTAINEERING

バーバリー ベージュポンチョ ノバチェック 新品未使用

KOLOR

earih limonta ripstop baja hoodie dress

YOHJI YAMAMOTO

未使用に近い美品です くま耳 ポンチョ 黒

Y'S

Chico 2way ポンチョコート

ISSEY MIYAKE

【0サイズEC限定】《LE PHIL》ソフトウールリバーハーフコート

PLEATS PLEASE

【revi様専用❣️】J&M DAVIDSON ポンチョ

ADORE

【高級】富和 マント ケープ ブルーフォックスファー付き ニット ポンチョ F

M'S GRACY

チュニック丈ケープ

GRACE CONTINENTAL

【専用】アダムエロペ 撥水フーディーベストポンチョ レインコート

HERMES

ヒトシタムラ 詩仙堂 ケープ ポンチョ ジャケット カーディガン 羽織り 着物

GUCCI

Dior ディオール ウール(アンゴラ)×コットン ケープ ポンチョ 9号

MIKAKO NAKAMURA

バーバリー ベージュポンチョ ノバチェック 新品未使用

ATAO

earih limonta ripstop baja hoodie dress

IANNE

未使用に近い美品です くま耳 ポンチョ 黒

adore

Chico 2way ポンチョコート

le phil

【0サイズEC限定】《LE PHIL》ソフトウールリバーハーフコート



【revi様専用❣️】J&M DAVIDSON ポンチョ

カラー...ピンク

【高級】富和 マント ケープ ブルーフォックスファー付き ニット ポンチョ F

柄・デザイン...無地

チュニック丈ケープ

フード...フードなし

【専用】アダムエロペ 撥水フーディーベストポンチョ レインコート

季節感...春, 秋, 冬

商品の情報 商品のサイズ M ブランド アドーア 商品の状態 目立った傷や汚れなし

【0サイズEC限定】《LE PHIL》ソフトウールリバーハーフコート優しく丸みのあるヘムラインのカッティングが特徴で、贅沢に生地を使用したフレアシルエットが美しいハーフコート。しっとりと柔らかなタッチと軽さで、包まれるような優しい着心地を実現した大人のためのコートです。工程の7割以上を手まつりによって仕上げる、熟練された技術者しか出来ない高度な縫製―リバーシブル縫製で仕立てています。表地1枚で仕立てるため、ブランケットやストールを巻くような感覚で着ることができ、早い季節から活躍するコートです。※この商品は、着用中の摩擦により、多少の毛抜けや毛羽立ちが生じ、毛羽が付着します。また、繰り返しの摩擦により、毛玉（ピリング）が発生しますので、ご着用の際はご注意ください。定価 ¥ 69300 （税込）●サイズsize : 0ゆき丈 : 71cmバスト : 180cm着丈後 : 97cm着丈前 : 82cm●状態使用感少なくきれいです。●素材毛 98% コットン 2%●取り扱いブランドCOMME des GARCONStao COMME des GARCONSNOIR KEI NINOMIYAtricot COMME des GARCONSJUNYA WATANABE COMME des GARCONSSACAI WHITE MOUNTAINEERINGKOLORYOHJI YAMAMOTOY'SISSEY MIYAKEPLEATS PLEASEADOREM'S GRACYGRACE CONTINENTALHERMESGUCCIMIKAKO NAKAMURAATAO IANNEadorele philカラー...ピンク柄・デザイン...無地フード...フードなし季節感...春, 秋, 冬

商品の情報 商品のサイズ M ブランド アドーア 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ヒトシタムラ 詩仙堂 ケープ ポンチョ ジャケット カーディガン 羽織り 着物Dior ディオール ウール(アンゴラ)×コットン ケープ ポンチョ 9号バーバリー ベージュポンチョ ノバチェック 新品未使用earih limonta ripstop baja hoodie dress未使用に近い美品です くま耳 ポンチョ 黒Chico 2way ポンチョコート【0サイズEC限定】《LE PHIL》ソフトウールリバーハーフコート【revi様専用❣️】J&M DAVIDSON ポンチョ