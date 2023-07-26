売上実績NO.1 【0サイズEC限定】《LE PHIL》ソフトウールリバーハーフコート ポンチョ

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商品の説明
【0サイズEC限定】《LE PHIL》ソフトウールリバーハーフコート
earih limonta ripstop baja hoodie dress
未使用に近い美品です くま耳 ポンチョ 黒
優しく丸みのあるヘムラインのカッティングが特徴で、贅沢に生地を使用したフレアシルエットが美しいハーフコート。しっとりと柔らかなタッチと軽さで、包まれるような優しい着心地を実現した大人のためのコートです。工程の7割以上を手まつりによって仕上げる、熟練された技術者しか出来ない高度な縫製―リバーシブル縫製で仕立てています。表地1枚で仕立てるため、ブランケットやストールを巻くような感覚で着ることができ、早い季節から活躍するコートです。
Chico 2way ポンチョコート
※この商品は、着用中の摩擦により、多少の毛抜けや毛羽立ちが生じ、毛羽が付着します。また、繰り返しの摩擦により、毛玉（ピリング）が発生しますので、ご着用の際はご注意ください。
【0サイズEC限定】《LE PHIL》ソフトウールリバーハーフコート
【revi様専用❣️】J&M DAVIDSON ポンチョ
定価 ¥ 69300 （税込）
【高級】富和 マント ケープ ブルーフォックスファー付き ニット ポンチョ F
チュニック丈ケープ
●サイズ
【専用】アダムエロペ 撥水フーディーベストポンチョ レインコート
ヒトシタムラ 詩仙堂 ケープ ポンチョ ジャケット カーディガン 羽織り 着物
size : 0
Dior ディオール ウール(アンゴラ)×コットン ケープ ポンチョ 9号
バーバリー ベージュポンチョ ノバチェック 新品未使用
ゆき丈 : 71cm
earih limonta ripstop baja hoodie dress
バスト : 180cm
未使用に近い美品です くま耳 ポンチョ 黒
着丈後 : 97cm
Chico 2way ポンチョコート
着丈前 : 82cm
【0サイズEC限定】《LE PHIL》ソフトウールリバーハーフコート
【revi様専用❣️】J&M DAVIDSON ポンチョ
●状態
【高級】富和 マント ケープ ブルーフォックスファー付き ニット ポンチョ F
チュニック丈ケープ
使用感少なくきれいです。
【専用】アダムエロペ 撥水フーディーベストポンチョ レインコート
ヒトシタムラ 詩仙堂 ケープ ポンチョ ジャケット カーディガン 羽織り 着物
●素材
Dior ディオール ウール(アンゴラ)×コットン ケープ ポンチョ 9号
バーバリー ベージュポンチョ ノバチェック 新品未使用
毛 98% コットン 2%
earih limonta ripstop baja hoodie dress
未使用に近い美品です くま耳 ポンチョ 黒
●取り扱いブランド
Chico 2way ポンチョコート
【0サイズEC限定】《LE PHIL》ソフトウールリバーハーフコート
COMME des GARCONS
【revi様専用❣️】J&M DAVIDSON ポンチョ
tao COMME des GARCONS
【高級】富和 マント ケープ ブルーフォックスファー付き ニット ポンチョ F
NOIR KEI NINOMIYA
チュニック丈ケープ
tricot COMME des GARCONS
【専用】アダムエロペ 撥水フーディーベストポンチョ レインコート
JUNYA WATANABE COMME des GARCONS
ヒトシタムラ 詩仙堂 ケープ ポンチョ ジャケット カーディガン 羽織り 着物
SACAI
Dior ディオール ウール(アンゴラ)×コットン ケープ ポンチョ 9号
WHITE MOUNTAINEERING
バーバリー ベージュポンチョ ノバチェック 新品未使用
KOLOR
earih limonta ripstop baja hoodie dress
YOHJI YAMAMOTO
未使用に近い美品です くま耳 ポンチョ 黒
Y'S
Chico 2way ポンチョコート
ISSEY MIYAKE
【0サイズEC限定】《LE PHIL》ソフトウールリバーハーフコート
PLEATS PLEASE
【revi様専用❣️】J&M DAVIDSON ポンチョ
ADORE
【高級】富和 マント ケープ ブルーフォックスファー付き ニット ポンチョ F
M'S GRACY
チュニック丈ケープ
GRACE CONTINENTAL
【専用】アダムエロペ 撥水フーディーベストポンチョ レインコート
HERMES
ヒトシタムラ 詩仙堂 ケープ ポンチョ ジャケット カーディガン 羽織り 着物
GUCCI
Dior ディオール ウール(アンゴラ)×コットン ケープ ポンチョ 9号
MIKAKO NAKAMURA
バーバリー ベージュポンチョ ノバチェック 新品未使用
ATAO
earih limonta ripstop baja hoodie dress
IANNE
未使用に近い美品です くま耳 ポンチョ 黒
adore
Chico 2way ポンチョコート
le phil
【0サイズEC限定】《LE PHIL》ソフトウールリバーハーフコート
【revi様専用❣️】J&M DAVIDSON ポンチョ
カラー...ピンク
【高級】富和 マント ケープ ブルーフォックスファー付き ニット ポンチョ F
柄・デザイン...無地
チュニック丈ケープ
フード...フードなし
【専用】アダムエロペ 撥水フーディーベストポンチョ レインコート
季節感...春, 秋, 冬
ヒトシタムラ 詩仙堂 ケープ ポンチョ ジャケット カーディガン 羽織り 着物
商品の情報
商品のサイズ
M
ブランド
アドーア
商品の状態
目立った傷や汚れなし
Dior ディオール ウール(アンゴラ)×コットン ケープ ポンチョ 9号
バーバリー ベージュポンチョ ノバチェック 新品未使用
earih limonta ripstop baja hoodie dress
未使用に近い美品です くま耳 ポンチョ 黒
Chico 2way ポンチョコート
【0サイズEC限定】《LE PHIL》ソフトウールリバーハーフコート
【revi様専用❣️】J&M DAVIDSON ポンチョ
【0サイズEC限定】《LE PHIL》ソフトウールリバーハーフコート優しく丸みのあるヘムラインのカッティングが特徴で、贅沢に生地を使用したフレアシルエットが美しいハーフコート。しっとりと柔らかなタッチと軽さで、包まれるような優しい着心地を実現した大人のためのコートです。工程の7割以上を手まつりによって仕上げる、熟練された技術者しか出来ない高度な縫製―リバーシブル縫製で仕立てています。表地1枚で仕立てるため、ブランケットやストールを巻くような感覚で着ることができ、早い季節から活躍するコートです。※この商品は、着用中の摩擦により、多少の毛抜けや毛羽立ちが生じ、毛羽が付着します。また、繰り返しの摩擦により、毛玉（ピリング）が発生しますので、ご着用の際はご注意ください。定価 ¥ 69300 （税込）●サイズsize : 0ゆき丈 : 71cmバスト : 180cm着丈後 : 97cm着丈前 : 82cm●状態使用感少なくきれいです。●素材毛 98% コットン 2%●取り扱いブランドCOMME des GARCONStao COMME des GARCONSNOIR KEI NINOMIYAtricot COMME des GARCONSJUNYA WATANABE COMME des GARCONSSACAI WHITE MOUNTAINEERINGKOLORYOHJI YAMAMOTOY'SISSEY MIYAKEPLEATS PLEASEADOREM'S GRACYGRACE CONTINENTALHERMESGUCCIMIKAKO NAKAMURAATAO IANNEadorele philカラー...ピンク柄・デザイン...無地フード...フードなし季節感...春, 秋, 冬
商品の情報
商品のサイズ
M
ブランド
アドーア
商品の状態
目立った傷や汚れなし
売上実績NO.1 【0サイズEC限定】《LE PHIL》ソフトウールリバーハーフコート ポンチョ
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売上実績NO.1 【0サイズEC限定】《LE PHIL》ソフトウールリバーハーフコート ポンチョ
¥
55,500
¥
29,970
(税込) 送料込み
6
11
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商品の情報
カテゴリー
ホーム
ジャケット/アウター
ポンチョ
【0サイズEC限定】《LE PHIL》ソフトウールリバーハーフコート
商品の状態
目立った傷や汚れなし
配送料の負担
送料込み(出品者負担)
配送の方法
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発送元の地域
東京都
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1~3日で発送
www.inba.netメルカリ安心への取り組み
お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます
出品者
04fe104a48bcc
1391
本人確認済
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売上実績NO.1 【0サイズEC限定】《LE PHIL》ソフトウールリバーハーフコート ポンチョ
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