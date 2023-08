ご覧いただきありがとうございます。

御購入の際は、事前にプロフィール欄もご確認いただけますよう、お願いいたします。

アディダスブランドが持つ歴史とアーカイブからインスパイアされたコレクション、adidas SPEZIALからMALMO NETです。世界各国の名前を冠してリリースされてきたCITY SERIES(シティ シリーズ)から、1976年に発売されたコレクター垂涎の幻の一足が復活を遂げる。スウェーデンのマルメから名前を取った”MALMO NET(マルメ ネット)”、イエローとブルーのコンビネーションはスウェーデンの国旗からインスピレーションを受けている。つま先やヒールにはスウェードをあしらい、スリーストライプスにはレザーを配置、そして伝統的なガムソールで仕上げられている。また最大の特徴でもあるのはアッパー素材にスウェードではなく、メッシュが使われている点である。1976年に生産された市場にはほとんど出回っていない超レアな仕様となっている。知る人ぞ知るコアなディテールがファンを惹きつける一足です。

【商品詳細】

adidas Originals

MALMO NET SPEZIAL

色:イエロー × ブルー

サイズ:28.5㎝

*新品、未使用

#SPZL

#スペツィアル

#SPEZIAL

#malmo

#マルメ

#復刻

#都市シリーズ

#シティシリーズ

メインカラー···イエロー

スニーカー型···ローカット(Low)

商品の情報 商品のサイズ 28.5cm ブランド アディダスオリジナルス 商品の状態 新品、未使用

