優れた品質 アンスラックスANTHRAX日本復興Tシャツ希少100枚限定品 Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

ANTHRAX × CREATURE FROM THE LIVING Tシャツ

東日本大地震の際にアンスラックスが限定100枚でチャリティ販売したTシャツです。

デザインはANTHRAXのチャーリーが担当。大変希少価値の高いお品です。

サイズ表記

YouthL(ユースエル)

実寸サイズ

肩幅44センチ

着丈60センチ

身幅43センチ

若干の色褪せがあるので"やや傷や汚れあり"としました。

24時間以内に発送いたします!

#バンドtシャツ

#バンドT

#フジロック

#レディース

#メタル

#ヘヴィメタル

#スピードメタル

#スラッシュメタル

#ラップメタル

#音楽

#フェス

#イベント

商品の情報 商品のサイズ XS(SS) 商品の状態 やや傷や汚れあり

