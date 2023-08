【海外 正規品】 CAPLENS 【K20様用】FUNLEADER Pro f/8 18mm レンズ(単焦点)

FUNLEADER CAPLENS Pro 18mm f/8 ソニーE用 [FL188E Pro]

FUNLEADER(ファンリーダー)CAPLENS Pro 18mm f/8は、フルサイズミラーレス対応のボディキャップレンズです。超薄型のボディはアルミニウム合金を採用、軽量でコンパクトなスタイルで、カメラに付けたままでも気軽に持ち運びができます。また、ピント調整機構により最短撮影距離が0.3mまで短縮され、前モデル「CAPLENS 18mm f/8.0」と比べて、より幅広いシーンで撮影を楽しめるよう改良されました。

ソニーEマウント

型番:FL188E Pro

サイズ:約 Φ59×12mm(マウント部除く)

質量:約 71g

仕様

焦点距離:18mm

フォーカス:MF(マニュアルフォーカス)

レンズ構成:5群6枚

対応撮像画面サイズ:35mmフルサイズ

最短撮影距離:0.3m

絞り:F8.0 固定

フィルター径:装着不可

付属品:レンズポーチ、リアキャップ

商品の情報 商品のサイズ α Eマウント 商品の状態 目立った傷や汚れなし

