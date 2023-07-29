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【海外 正規品】 CAPLENS 【K20様用】FUNLEADER Pro f/8 18mm レンズ(単焦点)

商品の説明

FUNLEADER CAPLENS Pro 18mm f/8 ソニーE用 [FL188E Pro]
SONY APS-C 35mm単焦点レンズ SEL35F18
ブランド：ー
Nikon AF MicroNikkor 60mm f/2.8D

Canon EF 100mm f2.8 マクロレンズ
FUNLEADER（ファンリーダー）CAPLENS Pro 18mm f/8は、フルサイズミラーレス対応のボディキャップレンズです。超薄型のボディはアルミニウム合金を採用、軽量でコンパクトなスタイルで、カメラに付けたままでも気軽に持ち運びができます。また、ピント調整機構により最短撮影距離が0.3mまで短縮され、前モデル「CAPLENS 18mm f/8.0」と比べて、より幅広いシーンで撮影を楽しめるよう改良されました。
【K20様用】FUNLEADER CAPLENS Pro 18mm f/8
ソニーＥマウント
シグマ30mm F1.4 DC DN Contemporary Xマウント

Canon EF28-70mm F2.8L
型番：FL188E Pro
M.ZUIKO DIGITAL 25mm F1.8(シルバー）
サイズ：約 Φ59×12mm（マウント部除く）
LUMIX S 20-60mm F3.5-5.6 S-R2060　新品同様
質量：約 71g
美品 PENTAX FA31mm F1.8 AL Limited ブラック

CONTAX Carl Zeiss Planar85mm F1.4T* AE(G
仕様
AF-S DX MICRO NIKKOR 40mm f2.8G USED 美品
焦点距離：18mm
美品★ キャノン New FD 85mmF1.2 BT-72フード付 #9099
フォーカス：MF（マニュアルフォーカス）
■広角 単焦点 Nikon AF-S NIKKOR 20mm F1.8 G ED
レンズ構成：５群６枚
Canon 単焦点広角レンズ EF-M22mm F2 STM ミラーレス
対応撮像画面サイズ：35mmフルサイズ
Nikon Ai Nikkor 35mm F2
最短撮影距離：0.3m
ZEISS Batis 2/25 25mm f2 FE SONY マウント 中古
絞り：F8.0 固定
FUJINON GF LENS 63mm F2.8 R WR レンズ カメラ
フィルター径：装着不可
13676動作保証付 Canon EF 400mm F2.8 L IS キヤノン
付属品：レンズポーチ、リアキャップ

値引き不可　シグマ30F1.4 DC DN/CM xマウント

商品の情報

商品のサイズα Eマウント
商品の状態目立った傷や汚れなし

TTArtisan 35mm f/1.4 ASPH ライカM用 シルバー

canon EF 50mm F1.8 STM 単焦点レンズ d75
FUNLEADER CAPLENS Pro 18mm f/8 ソニーE用 [FL188E Pro]ブランド：ーFUNLEADER（ファンリーダー）CAPLENS Pro 18mm f/8は、フルサイズミラーレス対応のボディキャップレンズです。超薄型のボディはアルミニウム合金を採用、軽量でコンパクトなスタイルで、カメラに付けたままでも気軽に持ち運びができます。また、ピント調整機構により最短撮影距離が0.3mまで短縮され、前モデル「CAPLENS 18mm f/8.0」と比べて、より幅広いシーンで撮影を楽しめるよう改良されました。ソニーＥマウント型番：FL188E Proサイズ：約 Φ59×12mm（マウント部除く）質量：約 71g仕様焦点距離：18mmフォーカス：MF（マニュアルフォーカス）レンズ構成：５群６枚対応撮像画面サイズ：35mmフルサイズ最短撮影距離：0.3m絞り：F8.0 固定フィルター径：装着不可付属品：レンズポーチ、リアキャップ

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商品のサイズα Eマウント
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【海外 正規品】 CAPLENS 【K20様用】FUNLEADER Pro f/8 18mm レンズ(単焦点)

52分钟前

【海外 正規品】 CAPLENS 【K20様用】FUNLEADER Pro f/8 18mm レンズ(単焦点)

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