【ラッピング不可】 《超希少》L.L.Bean☆USA製☆フィールドジャケット☆取外ライナー その他

エルエルビーンのフィールドジャケットです☆

レアなアメリカ製、アウトドア感満載のヘリンボーンカーキボディ&襟コーデュロイ、80年代らしい取り外し可能なインナーライナー仕様の大変カッコいい一着です!

これからの季節では街中からアウトドアまで活躍間違いなしです☆

使用感はありますが古着らしい風合いのあるアイテムです!

経年による襟元とフロントセンターに汚れがあります。9,10枚目の画像にてご確認下さい。その他細かな薄汚れや小さなダメージはありますがヴィンテージジャケットになりますのでご了承下さい☆

カーキ

S(大きめですので登録上はMとなります)

着丈72.0cm

身幅58.0cm

肩幅47.0cm

袖丈53.5cm

※素人採寸になります。多少の誤差があるかと思いますがご了承下さい

商品の情報 商品のサイズ M ブランド エルエルビーン 商品の状態 やや傷や汚れあり

