★CLIFF KEEN ATHLETIC の〜80年代 コーチジャケットを出品します。

レフェリーのジャケットタイプは

たまに見かけますが

コーチジャケットは珍しいかと思います。

シルエットも綺麗で

コーチジャケットという形だと

着回しもしやすいと思います。

かっこいいです。

ナイロン素材ということもあり

ブラックとホワイト(真っ白ではなくナチュラル)のコントラストが強すぎず、白黒の太ストライプの

主張が程よく控えられています。

白黒なのでどんな服装にも合わせやすく、

太いピッチのストライプは軽くインパクトがあって

いいアクセントになります。

一枚で着てももちろんかっこいいですし、

インナーに着る、またはインナーとアウターの間に着るのもおすすめです。

ちらっと見えるナイロン素材の太ストライプがかっこいいです。

ポケット周りのステッチの形状や、

袖がゴムでキュッとなっているのも

かっこいいです。

スナップボタン。

裾はドローコードで絞れます。

裏地はなく、長いシーズン着ていただけます。

おすすめです。

状態:USED

・古着特有の使用感はございます。

・タグの下あたりに小さい汚れがございます。

背面からも確認できます(写真3,4)。

その他特筆するダメージ、汚れはございません。

10段階中8.5程度の綺麗で良好な状態です。

■ブランド名:CLIFF KEEN ATHLETIC

■サイズ:L

肩幅:50cm 着丈:74cm 身幅:67cm 袖丈:63cm

■素材:ナイロン100%

■生産国:USA

他にも出品しています

#mrmns67

よろしければご覧ください。

古着 ヴィンテージ クリフキーン レフェリージャケット (検索 woolrich eddie bauer champion l.l.bean エルエルビーン アウトドア スケート sk8 ) #llbean #エルエルビーン #古着 #ヴィンテージ #コーチジャケット

柄・デザイン···ストライプ

フード···フードなし

季節感···春、冬

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ヴィンテージ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

★CLIFF KEEN ATHLETIC の〜80年代 コーチジャケットを出品します。レフェリーのジャケットタイプはたまに見かけますがコーチジャケットは珍しいかと思います。シルエットも綺麗でコーチジャケットという形だと着回しもしやすいと思います。かっこいいです。ナイロン素材ということもありブラックとホワイト(真っ白ではなくナチュラル)のコントラストが強すぎず、白黒の太ストライプの主張が程よく控えられています。白黒なのでどんな服装にも合わせやすく、太いピッチのストライプは軽くインパクトがあっていいアクセントになります。一枚で着てももちろんかっこいいですし、インナーに着る、またはインナーとアウターの間に着るのもおすすめです。ちらっと見えるナイロン素材の太ストライプがかっこいいです。ポケット周りのステッチの形状や、袖がゴムでキュッとなっているのもかっこいいです。スナップボタン。裾はドローコードで絞れます。裏地はなく、長いシーズン着ていただけます。おすすめです。状態:USED ・古着特有の使用感はございます。 ・タグの下あたりに小さい汚れがございます。 背面からも確認できます(写真3,4)。 その他特筆するダメージ、汚れはございません。 10段階中8.5程度の綺麗で良好な状態です。■ブランド名:CLIFF KEEN ATHLETIC■サイズ:L 肩幅:50cm 着丈:74cm 身幅:67cm 袖丈:63cm■素材:ナイロン100%■生産国:USA他にも出品しています#mrmns67よろしければご覧ください。古着 ヴィンテージ クリフキーン レフェリージャケット (検索 woolrich eddie bauer champion l.l.bean エルエルビーン アウトドア スケート sk8 ) #llbean #エルエルビーン #古着 #ヴィンテージ #コーチジャケット 柄・デザイン···ストライプフード···フードなし季節感···春、冬

