最新発見 AYANEO 2021 LIGHT MOON Ryzen5 16GB 1TB ノートPC

ゲームパッド内蔵の小型PCです。
傷が少ないキレイなホワイトカラーパソコン・使用感が少ないパソコンが欲しい方に是非
半年ほど前に中古で購入しましたが別の製品に買い替えたので出品します。
美品第10世代i7/NVMe1TB+HDD1TB/16G/フルHD/AH53E2
USB変換コネクタ1個とキャリングケース、クレードルの箱が欠品しています。
未使用 未開封 ASUS Vivobook M3500QA-L1164WS
リカバリ領域が削除されていますので、OSの再インストール時には公式からデータのダウンロードをお願いします。
即購入OK返品可 マックブックエア MacBook Air アップル 母の22
NEC NS700/G Core i7 M8 新品SSD500GB Office
Dynabook toshiba core i5 SSD256GB Laptom
詳細スペック
高スペックNEC LaVie/高速i7/新品SSD/Office/ノートパソコン
CPU Ryzen 5 4500G(6C/12T/2.3Ghz)
【macbook pro 16】8コア32GB、2TB usキーボード
メモリ 16GB(DDR4- )
Onexplayer 2 32GB/1TB Black キーボード付属
グラフィック AMD Radeon Graphics
富士通ノートパソコンwindows11 Office大容量750ギガ
SSD 1TB
【美品 高性能i5】LIFEBOOK✨新品8GB SSD512GB
画面サイズ 7インチ(1280x800)
ゲーミングノート DELL G3 15
OS Windows11
ASUS ゲーミングPC FX504GE-I5H1 i5 GTX1050Ti
付属品
累積8570 CF-LX6 i5 8GB 256GB win11 office
箱、マニュアル、ACアダプタ、USBケーブル、TYPE-C変換コネクタ、専用クレードル、キャリングケース
クリアピンク、高速SSD.コアi3、最新Win11 イラレ、オフィスが使える
Chromebook Spin 511 R752T-G2
⭕【レア】パープルカラー ♪VAIO カメラ♪ブルーレイ♪SSD ノートパソコン
極美品MacBookAir M2 2022 16GB/256GB スペースグレイ
ゲームパッド内蔵の小型PCです。半年ほど前に中古で購入しましたが別の製品に買い替えたので出品します。USB変換コネクタ1個とキャリングケース、クレードルの箱が欠品しています。リカバリ領域が削除されていますので、OSの再インストール時には公式からデータのダウンロードをお願いします。詳細スペックCPU Ryzen 5 4500G(6C/12T/2.3Ghz)メモリ 16GB(DDR4- )グラフィック AMD Radeon GraphicsSSD 1TB画面サイズ 7インチ(1280x800)OS Windows11付属品 箱、マニュアル、ACアダプタ、USBケーブル、TYPE-C変換コネクタ、専用クレードル、キャリングケース