○アイテム

#はるるショップ商品一覧はこちら

#はるるサングラス

GG4282/S イタリア製

○サイズ

58□13 130

レンズ幅55mm

アームの長さ130mm

縦30mm

横135mm

※個人採寸の為、多少の誤差はご理解お願い致します。

平置き実寸

着画はお断り致します。

○状態

目立った傷や汚れはなく、気持ちよくお使いいただけます

状態に関しましては主観の部分もございますので写真での確認をお願い致します。

分からないことがございましたらお気軽にご連絡ください。

○カラー

ブラック 写真参照

※写真の撮影環境やお使いの端末によって、現物と色味が異なる場合がありますのでご了承の上お買い求め下さい

○USED品について

※自宅保管、素人検品、素人寸法の誤差など古着にご理解がない方は購入お控えください。

○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください

購入元

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店(AACD)

質屋・古物市場・ストア商品

鑑定済商品です

安心してお買い求めください

ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします

管理番号03290427か600

商品の情報 ブランド グッチ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

