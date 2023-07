品質一番の 星座TグレートフルデッドタイダイTグレイトフルデッド Grateful Dead Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

閲覧頂きありがとうございます。

GREATEFUL DEAD 星座Tシャツ グレートフルデッド バンドTシャツ タイダイ 半袖Tシャツ 80'S 90'S バンドTビンテージ グレイトフルデッド Grateful Dead ザ ジェリー ゾーン Tシャツ 80s 90s The Jerry Zon シングル袖になります。

サイズ表記はLで、素人採寸平置きで着丈約70cm、袖丈約19.5cm、肩幅約51cm、身幅約54cmです。

Used商品になりますので、神経質な方のご購入はご遠慮下さい。

ご購入前に必ずコメントをお願い致します。コメントなくご購入された場合ご購入を取り消しする場合があります。

※コレクション大放出中です。

他にもいろいろ出品していますので、よろしければご覧ください。

green day、グリーンデイ 、black flag、ブラックフラッグ、circle jerks、サークルジャークス、fugazi、フガジ、teenage fanclub、ティーンエイジファンクラブ、weezer、ウィーザー、bjork、ビョーク、nirvana、ニルヴァーナ、マリリンマンソン、sonic youth、ソニックユース、dinosaur jr、ダイナソージュニア、rage against the machine、レイジアゲインストザマシーン、nine inch nails、ナインインチネイルズ、nirvana、ニルヴァーナ、マリリンマンソン、sound garden、サウンドガーデン、green day、グリーンデイ、NOFX、ノーエフエックス、red hot chili peppers、レッドホットチリペッパーズ、offspring、オフスプリングanarchic adjustment、アナーキックアジャストメント、アキラ、supreme、シュプリーム、Hook ups、フック アップス、Birdhouse santa cruz

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ラボラトリーベルベルジンアール 商品の状態 目立った傷や汚れなし

