定番のお歳暮 サルバトーレフェラガモ ヴァラ リボン ショルダーバッグ ショルダーバッグ

ブランド好きの叔母から譲り受けたものです^_^

journal standard luxe購入 ジャンニノタロPOCHETTE



【美品】フルラ 2way マーゴット ショルダーバッグ グレー レザー 肩掛け

叔母いわく、東京都公安委員会から古物商許可を得ている鑑定人の鑑定済みだそうです！

グレゴリー サッチェル S フラワー フローラル タペストリー ショルダー

古物商、ヴィンテージショップからの購入の確実正規品です。

COACH ポシェット

シリアルナンバー BZ-210588

新品コーチ ショルダーバッグ ミニカメラバッグ シグネチャー ベージュ系



オールドコーチ ヴィンテージ ショルダーバッグ キャンティーン グラブタンレザー

とても使いやすかったのですが、

【美品】シーバイクロエ✨ショルダーバッグ✨ハンドバッグ✨グレージュ

子供ができ、使用機会が減ったため出品いたします♡

GUCCI グッチ ジャッキー 1961 ショルダーバッグ ミニ 2WAY



COACHトップハンドルサッチェルカラーブロックシグネチャーキャンバス・リベット

ヴィンテージ品になりますので、

バルコスJライン (フラップと持ち手、ショルダーベルト取り外し可)

レザー部分に小傷 スレ等ございます。

良品☆ロエベ 2wayショルダー ウエストポーチ 財布 スマホバッグ アナグラム

また写真の通り、角スレなどございます。

［美品］MCM エムシーエム チェーンウォレット ヴィセトス ブラック



【‼️未使用に近い‼️「COACH 」2WAYバッグ ブラック】

☆サイズ：

グッチ GG キャンバス シェリーライン ショルダー バッグ ET308

縦幅約19cm

ロベルタディカメリーノ レーネ セミショルダーバッグ A4可 グレージュ レザー

横幅約27cm

新品未使用 ヴィヴィアンウエストウッド エッジウェア ショルダーバッグ

マチ約6cm

美品 LOEWE ショルダーバッグ

ショルダー約110cm ななめがけ 可能

新品・正規品 MARC JACOBSカメラバッグ スナップショット 黒 ブラック

若干の誤差はお許し下さい。

グッチ バッグ ショルダーバッグ メッセンジャーバッグ メンズ GGスプリーム



【希少】オールド グッチ 肩掛けバッグ バケツバッグ シェリーライン GG柄 紺

☆素材： レザー

genten ノーブルジャガード2WAYバッグ おまけチャーム付き



minä perhonenミナペルホネンクッペバッグ

☆付属品: なし

TheRowのミニバッグ Mini Envelope



milaowen ワイドショルダーボストンバッグ

☆備考：ヴィンテージ品になりますので 新品 未使用 品ではございません。

ズボラスマホ

ヴィンテージ品、USED品にご理解のない方のご購入はお控え下さい。

新品未使用 STARBUCKS x PORTER ドラムバッグ

また、匂いに過敏な方もお控え下さい。

ハナ様

目立つ傷等は写真にてお載せしていますが些細な汚れや傷等ある場合がございます。

ジプソフィア ayakoバッグ ショルダーバッグ

ご理解の上ご購入宜しくお願い致します。

商品の情報 ブランド サルヴァトーレフェラガモ 商品の状態 やや傷や汚れあり

ブランド好きの叔母から譲り受けたものです^_^叔母いわく、東京都公安委員会から古物商許可を得ている鑑定人の鑑定済みだそうです！古物商、ヴィンテージショップからの購入の確実正規品です。シリアルナンバー BZ-210588とても使いやすかったのですが、子供ができ、使用機会が減ったため出品いたします♡ヴィンテージ品になりますので、レザー部分に小傷 スレ等ございます。また写真の通り、角スレなどございます。☆サイズ：縦幅約19cm横幅約27cmマチ約6cmショルダー約110cm ななめがけ 可能若干の誤差はお許し下さい。☆素材： レザー☆付属品: なし☆備考：ヴィンテージ品になりますので 新品 未使用 品ではございません。ヴィンテージ品、USED品にご理解のない方のご購入はお控え下さい。また、匂いに過敏な方もお控え下さい。目立つ傷等は写真にてお載せしていますが些細な汚れや傷等ある場合がございます。ご理解の上ご購入宜しくお願い致します。

商品の情報 ブランド サルヴァトーレフェラガモ 商品の状態 やや傷や汚れあり

新品 リズデイズ 2WAY がま口 ショルダーバッグ ブラック がまぐちシャネル キルトコットンチェーンショルダーバッグ パープル シルバー金具osoi クロスボディバッグ美品 ルイヴィトン モノグラム ミュゼットタンゴ ショート ショルダーバッグmiumiu マテラッセ ショルダー美品 CELINE セリーヌ マカダム柄 ショルダーバッグ 斜め掛け レディース【⭐️極希少⭐️】OLD GUCCI シェリーライン PVC ショルダーバッグ