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定番のお歳暮 サルバトーレフェラガモ ヴァラ リボン ショルダーバッグ ショルダーバッグ

商品の説明

ブランド好きの叔母から譲り受けたものです^_^
journal standard luxe購入　ジャンニノタロPOCHETTE

【美品】フルラ 2way マーゴット ショルダーバッグ グレー レザー 肩掛け
叔母いわく、東京都公安委員会から古物商許可を得ている鑑定人の鑑定済みだそうです！
グレゴリー サッチェル S フラワー　フローラル　タペストリー　ショルダー
古物商、ヴィンテージショップからの購入の確実正規品です。
COACH ポシェット
シリアルナンバー BZ-210588
新品コーチ ショルダーバッグ ミニカメラバッグ シグネチャー ベージュ系

オールドコーチ ヴィンテージ ショルダーバッグ キャンティーン グラブタンレザー
とても使いやすかったのですが、
【美品】シーバイクロエ✨ショルダーバッグ✨ハンドバッグ✨グレージュ
子供ができ、使用機会が減ったため出品いたします♡
GUCCI グッチ ジャッキー 1961 ショルダーバッグ ミニ 2WAY

COACHトップハンドルサッチェルカラーブロックシグネチャーキャンバス・リベット
ヴィンテージ品になりますので、
バルコスJライン (フラップと持ち手、ショルダーベルト取り外し可)
レザー部分に小傷 スレ等ございます。
良品☆ロエベ 2wayショルダー　ウエストポーチ　財布　スマホバッグ　アナグラム
また写真の通り、角スレなどございます。
［美品］MCM　エムシーエム　チェーンウォレット　ヴィセトス　ブラック

【‼️未使用に近い‼️「COACH 」2WAYバッグ ブラック】
☆サイズ：
グッチ GG キャンバス シェリーライン ショルダー バッグ ET308
縦幅約19cm
ロベルタディカメリーノ レーネ セミショルダーバッグ A4可 グレージュ　レザー
横幅約27cm
新品未使用 ヴィヴィアンウエストウッド エッジウェア ショルダーバッグ
マチ約6cm
美品 LOEWE ショルダーバッグ
ショルダー約110cm ななめがけ 可能
新品・正規品　MARC JACOBSカメラバッグ スナップショット　黒　ブラック
若干の誤差はお許し下さい。
グッチ バッグ ショルダーバッグ メッセンジャーバッグ メンズ GGスプリーム

【希少】オールド グッチ　肩掛けバッグ バケツバッグ シェリーライン GG柄 紺
☆素材： レザー
genten ノーブルジャガード2WAYバッグ　おまけチャーム付き

minä perhonenミナペルホネンクッペバッグ
☆付属品: なし
TheRowのミニバッグ　Mini Envelope

milaowen ワイドショルダーボストンバッグ
☆備考：ヴィンテージ品になりますので 新品 未使用 品ではございません。
ズボラスマホ
ヴィンテージ品、USED品にご理解のない方のご購入はお控え下さい。
新品未使用 STARBUCKS x PORTER ドラムバッグ
また、匂いに過敏な方もお控え下さい。
ハナ様
目立つ傷等は写真にてお載せしていますが些細な汚れや傷等ある場合がございます。
ジプソフィア　ayakoバッグ　ショルダーバッグ
ご理解の上ご購入宜しくお願い致します。

新品　リズデイズ　2WAY　がま口 ショルダーバッグ　ブラック　がまぐち

商品の情報

ブランドサルヴァトーレフェラガモ
商品の状態やや傷や汚れあり

シャネル キルトコットンチェーンショルダーバッグ パープル シルバー金具

osoi クロスボディバッグ

美品　ルイヴィトン モノグラム ミュゼットタンゴ　ショート　ショルダーバッグ

miumiu マテラッセ　ショルダー

美品 CELINE セリーヌ マカダム柄 ショルダーバッグ 斜め掛け レディース

【⭐️極希少⭐️】OLD GUCCI シェリーライン PVC ショルダーバッグ
ブランド好きの叔母から譲り受けたものです^_^叔母いわく、東京都公安委員会から古物商許可を得ている鑑定人の鑑定済みだそうです！古物商、ヴィンテージショップからの購入の確実正規品です。シリアルナンバー BZ-210588とても使いやすかったのですが、子供ができ、使用機会が減ったため出品いたします♡ヴィンテージ品になりますので、レザー部分に小傷 スレ等ございます。また写真の通り、角スレなどございます。☆サイズ：縦幅約19cm横幅約27cmマチ約6cmショルダー約110cm ななめがけ 可能若干の誤差はお許し下さい。☆素材： レザー☆付属品: なし☆備考：ヴィンテージ品になりますので 新品 未使用 品ではございません。ヴィンテージ品、USED品にご理解のない方のご購入はお控え下さい。また、匂いに過敏な方もお控え下さい。目立つ傷等は写真にてお載せしていますが些細な汚れや傷等ある場合がございます。ご理解の上ご購入宜しくお願い致します。

商品の情報

ブランドサルヴァトーレフェラガモ
商品の状態やや傷や汚れあり

定番のお歳暮 サルバトーレフェラガモ ヴァラ リボン ショルダーバッグ ショルダーバッグ

13分钟前

定番のお歳暮 サルバトーレフェラガモ ヴァラ リボン ショルダーバッグ ショルダーバッグ

¥14,999 ¥12,749

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321bd88f003164
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Salvatore Ferragamo サルヴァトーレフェラガモ ヴァラリボン

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Salvatore Ferragamo　サルヴァトーレ フェラガモ　ヴァラリボン　ショルダーバッグ　ブラック　カーフ／パテント【437】

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