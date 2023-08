nala ナラ Romantic swim pants ロマンティックスイムパンツです。

nala ナラ Romantic swim pants ロマンティックスイムパンツです。サイズが合わなかったためお譲り致します。試着のみ新品同様です。サイズS31,900円Size:Sウエストゴム素材:ポリエステル100%Made in Japanロマンティックに広がるシルエットが美しいロングフレアラップパンツ贅沢に使用した生地は麻のようなナチュラル感とドライな風合いのリネンファブリックシワになりにくく毛羽も出にくい多機能素材に加えウエストゴムでストレスフリー歩くたびに揺れ動くパンツの存在感はシンプルなトップスに合わせるだけで様見えするので用途もシーンも幅広く活躍する一枚です#アダムエロペ#ユナイテッドアローズ#イエナ#フレームワーク #ドゥーズィエムクラス #ジャーナルスタンダード #スピックアンドスパン#トゥモローランド#CLANE#ETRETOKYOカラー···ブラックパンツ丈···フルレングス柄・デザイン···無地

