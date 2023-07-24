半額SALE★ 【送料無料】 MacBook Air 251GB 2017 正規付属品つき ノートPC

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初心者さんに♪カメラ＆Bluetooth✨Windows11の白いノートパソコン
富士通人気の赤ルビーレッド 高性能i3搭載 最新win11 テンキー メモリ4G
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マウスコンピューター ゲーミングノートPC G-tune P5
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美品⚪︎Apple アップル M2チップ搭載 13.6インチ MacBookAir
LTE対応＞Let's cf-sz6 i5/16G/SSD512G/Office
【初心者さんおすすめ】東芝 ノートパソコン★新品ＳＳＤ⇒５１２ＧＢ★バッテリー◎
製造年2017(2019年に購入)
ASUS 14.5型有機ELディスプレイ搭載ノートPC Core i7 16GB
【男前VAIO！】SONY ノートパソコン★新品のSSD512GB+Corei5
OS/ Big Sur
✨2018年製✨Corei5✨メモリ16G✨SSD1TB✨NECハイスペPC
CPU/ Intel Core i5
2020モデル⭐️ホワイト⭐️カメラWi-Fi⭐️SSD512ギガ⭐️テレワーク⭐️ゲーム
メモリ/ 8 GB
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SSD/ 251 GB
MacBook Pro (16-inch, 2019) i9/64GB/4TB
13.3-inch, 2017
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高スペックLenovo高速7世代AMD/新品SSD/Office/ノートパソコン
Windows11❗️サクサクSSD・8GB⭐️設定済ノートパソコン⭐️オフィス⭐️u2
【付属品】
Steam Deck Windows11インストール済み オマケ多数
正規箱/充電器/アダプター/ケーブル/説明書
NEC versa pro JVF-3
◆NEC軽量ノート UltraLite VB◆かばんに入れてね◆その⑦
【初期化】全て完了
Toshiba Dynabook⭐️セール⭐️i5第6世代/8GB/ 256GB
Apple care保証解約/ iTunes,iMessage, iCloud からサインアウト/ NVRAMリセット
美品で希少な１４型デュアルストレージ仕様！第８世代コアｉ５に超高速新品ＳＳＤ搭載
到着後すぐに使用可能
美品 DELL Latitude 7290 SSD 512GB 8GB オフィス
NEC LaVie Note Standard PC-NS600MAW
【詳細】
macBook Air 2014年モデル
機種名:MacBook Air (13.3-inch, 2017)
富士通 LIFEBOOK U937/R SIM搭載 SSD ノートパソコン 良品
機種ID:MacBookAir7,2
Panasonic Let's Note CF-SZ6ED3QS
プロセッサ名:デュアルコアIntel Core i5
☆すぐに使える☆ Panasonic Let’sNoteCF-SZ5 WUXGA
プロセッサ速度:1.8 GHz
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メモリ:8GB
VAIO⑪/ノートパソコン/Windows11/corei7/SSD/軽量薄型
グラフィック:Intel UHD Graphics 6000 1536 MB
Iris Pro Graphics ＆ Core i7HQ搭載 IPS液晶
充放電回数:383(正常)
ジャンクiPad3 64G wifiモデル シルバー
ストレージ: Macintosh HD 251GB フラッシュストレージ
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カラー:シルバー
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【NEC】Hybrid ZERO HZ650 ノートPC Office2021
充電、動作等問題なし
Lenovo ThinkPad X1 Carbon 2018
傷あり(写真7,8枚目)。
Lets note NX3 Windows 8 Pro（CF-NX3EDWCS）
マイクロソフトオフィス,SSD】Windows11 ProBook 430 G1
dell precision 7530 i7 8750H 16gb/256gb
届きましたら動作確認を3日以内にお願いします。3日以内に初期不良があった場合返品・返金承ります。
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買う前のご不安等ございましたらメッセージでご質問いただければと思いますので、お気軽にどうぞ。
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【即日配送/匿名配送/送料出品者負担】☆数ある商品の中からご覧頂きましてありがとうございます。わからないことや、値引き交渉などありましたらコメントくださればと思います。ただし、無茶な値引き交渉はご遠慮お願いします。常識のあるコメントには誠実に対応させてもらいます♪製造年2017(2019年に購入)OS/ Big SurCPU/ Intel Core i5メモリ/ 8 GBSSD/ 251 GB13.3-inch, 2017【付属品】正規箱/充電器/アダプター/ケーブル/説明書【初期化】全て完了Apple care保証解約/ iTunes,iMessage, iCloud からサインアウト/ NVRAMリセット到着後すぐに使用可能【詳細】機種名:MacBook Air (13.3-inch, 2017)機種ID:MacBookAir7,2プロセッサ名:デュアルコアIntel Core i5プロセッサ速度:1.8 GHzメモリ:8GBグラフィック:Intel UHD Graphics 6000 1536 MB充放電回数:383(正常)ストレージ: Macintosh HD 251GB フラッシュストレージカラー:シルバー充電、動作等問題なし傷あり(写真7,8枚目)。届きましたら動作確認を3日以内にお願いします。3日以内に初期不良があった場合返品・返金承ります。買う前のご不安等ございましたらメッセージでご質問いただければと思いますので、お気軽にどうぞ。