最先端 kaneko yuji 写真作品 舐達麻 BADSAIKUSH 絵画/タペストリ

yuji kaneko 写真作品

希少！ 今井アレクサンドル （太陽）絵 キャンバス 現代アート 真作保証 額装

BADSAIKUSH

【真作】帆丘/梅花鴬図/掛軸☆宝船☆AB-71

額縁付き・額縁込みサイズ

森夏男作『艶』Lサイズ(A2)

縦94cm

【真作】大徳寺大綱和尚/詩/歌/横物/小品/掛軸☆宝船☆Z-851

横63.5cm

中野草雲 早春の湖畔 風景画 掛け軸 共箱(二重箱) 書画、骨董品、美術品



絵画「上高地」F8号 その1

yuji kaneko写真展

【美品】カシニョール バラとプロフィール リトグラフ

LIFE STASHにて、

【真作保証】佐々木信平「裸婦」油彩6号 直筆サイン 絵画 美人 裸婦

1作品1点ずつ販売された

メルカリ 額付き ( 銀 ) 油絵 F4-090318 可愛い子猫たち

BADSAIKUSHを被写体とした写真作品

禾甫/水閣納涼図/山水図/掛軸☆宝船☆AB-929



【真作】村田一径/遊鯉図玉堂門/鯉図/掛軸☆宝船☆AC-48

状態:劣化なし、綺麗な状態です。

絵画 油絵 浅田薫作

日焼けしない場所に保管しておりました。

絵画 油絵 軽井沢森泉鄕 ミニ美

転居先が保管、掲示できない事情あり

ディズニー アラジン セル画 レア ディズニーランド TDL

出品いたします。

【真作】西山翠嶂/竹に雀図/掛軸☆宝船☆AB-449



風水開運最強吉祥画＊龍神鳳凰~四季SP松竹梅桜稲穂金滝~金運出世夫婦繁栄成長

当時販売額の10万円＋メルカリ手数料の設定です

ルノワール 『可愛いイレーヌ』 DONALD ART CO., NY

※値下げ不可

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

yuji kaneko 写真作品BADSAIKUSH額縁付き・額縁込みサイズ縦94cm横63.5cmyuji kaneko写真展LIFE STASHにて、1作品1点ずつ販売されたBADSAIKUSHを被写体とした写真作品状態:劣化なし、綺麗な状態です。日焼けしない場所に保管しておりました。転居先が保管、掲示できない事情あり出品いたします。当時販売額の10万円＋メルカリ手数料の設定です※値下げ不可

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

新品額あり油彩【ハナ】0号 市民美術展奨励賞・河北美術展9回入選