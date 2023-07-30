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最先端 kaneko yuji 写真作品 舐達麻 BADSAIKUSH 絵画/タペストリ

商品の説明

yuji kaneko 写真作品
希少！ 今井アレクサンドル （太陽）絵 キャンバス 現代アート 真作保証 額装
BADSAIKUSH
【真作】帆丘/梅花鴬図/掛軸☆宝船☆AB-71
額縁付き・額縁込みサイズ
森夏男作『艶』Lサイズ(A2)
縦94cm
【真作】大徳寺大綱和尚/詩/歌/横物/小品/掛軸☆宝船☆Z-851
横63.5cm
中野草雲　早春の湖畔　風景画　掛け軸　共箱(二重箱)　書画、骨董品、美術品

絵画「上高地」F8号　その1
yuji kaneko写真展
【美品】カシニョール バラとプロフィール リトグラフ
LIFE STASHにて、
【真作保証】佐々木信平「裸婦」油彩6号 直筆サイン 絵画 美人 裸婦
1作品1点ずつ販売された
メルカリ　額付き ( 銀 ) 油絵　F4-090318　可愛い子猫たち
BADSAIKUSHを被写体とした写真作品
禾甫/水閣納涼図/山水図/掛軸☆宝船☆AB-929

【真作】村田一径/遊鯉図玉堂門/鯉図/掛軸☆宝船☆AC-48
状態:劣化なし、綺麗な状態です。
絵画 油絵 浅田薫作
日焼けしない場所に保管しておりました。
絵画　油絵　軽井沢森泉鄕　ミニ美
転居先が保管、掲示できない事情あり
ディズニー　アラジン　セル画　レア　ディズニーランド　TDL
出品いたします。
【真作】西山翠嶂/竹に雀図/掛軸☆宝船☆AB-449

風水開運最強吉祥画＊龍神鳳凰~四季SP松竹梅桜稲穂金滝~金運出世夫婦繁栄成長
当時販売額の10万円＋メルカリ手数料の設定です
ルノワール 『可愛いイレーヌ』 DONALD ART CO., NY
※値下げ不可

新品額あり油彩【ハナ】0号　市民美術展奨励賞・河北美術展9回入選

商品の情報

商品の状態新品、未使用
yuji kaneko 写真作品BADSAIKUSH額縁付き・額縁込みサイズ縦94cm横63.5cmyuji kaneko写真展LIFE STASHにて、1作品1点ずつ販売されたBADSAIKUSHを被写体とした写真作品状態:劣化なし、綺麗な状態です。日焼けしない場所に保管しておりました。転居先が保管、掲示できない事情あり出品いたします。当時販売額の10万円＋メルカリ手数料の設定です※値下げ不可

商品の情報

商品の状態新品、未使用

最先端 kaneko yuji 写真作品 舐達麻 BADSAIKUSH 絵画/タペストリ

49分钟前

最先端 kaneko yuji 写真作品 舐達麻 BADSAIKUSH 絵画/タペストリ

¥111,200 ¥51,152

(税込) 送料込み
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633ba

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633ba
最先端 kaneko yuji 写真作品 舐達麻 BADSAIKUSH 絵画/タペストリ 最先端 kaneko yuji 写真作品 舐達麻 BADSAIKUSH 絵画/タペストリ

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