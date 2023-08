リー・モーガン / サーチ・フォー・ザ・ニュー・ランド

Lee Morgan – Search For The New Land

K18P-9246 帯付き

キングレコード株式会社

リー・モーガン(tp)

ウェイン・ショーター(Its)

グラント・グリーン(g)

ハービー・ハンコック(p)

レジー・ワークマン(h)

ビリー・ヒギンズ(ds)

1964年2月15日NYC録音

・盤質 細かいスレはありますが概ね良好

・ジャケット 経年によるシミ多数 画像6.7.8 若干のリングウェア

・ライナー 経年による紙焼け シミあり

・帯付き キング盤 黒細帯

写真で確認をお願いします

CDではありません

写真に写っている物が全てです

現在レコードプレーヤーが無く、出品に際しての再生確認は出来ていませんので目視によるチェックとなります

レコードは大切に扱っておりますが、個人での自宅保管による中古品となりますので、ご理解頂ける方のみお願いします。

#CD #JAZZ #ジャズ #レコード #フュージョン

#ブルーノート #bluenote #TBM

ジャズ CD JAZZ レコード

#海老蔵のCD一覧はこちら

あくまで中古盤であることをご理解の上、ご購入ご検討下さい。完璧を求める方はご遠慮下さい

他に着物の小物や歌舞伎関係、ジャズ、ロックのCD、レコード、艦船物、

鉄道関係、食器等々出品してます

よろしければご覧ください。

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

