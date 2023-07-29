【楽ギフ_のし宛書】 (6268)　❀夏❀　絽　小紋 着物

✰:*⋆:.。✯夏 タテ絽 小紋 (正絹)✰:*⋆:.。✯
正絹 変わり絽 薄ライラック 縫い一つ紋 色無地
4522◆アンティーク着物袷ボルドー濃淡市松模様金糸銀糸縦縞 大正浪漫 粋姫系
帯や小物はコーディネートのイメージです。
値下げ交渉ＯＫ！お茶事にも映える極上ちりめん地の小紋（正絹） Ｙ１１６
✿帯と着物セットの場合30,800円です。
すぐ使える！！正絹 西陣《イシハラ》お仕立上り名古屋帯 No.202
小紋 唐花 芥子色 グレー ゆったりサイズ 身丈166.5cm 裄丈67cm 袷
❃黒地にウサギと小花柄のタテ絽の小紋です。
アズにゃ様専用 変わり紗織(紋紗) 反物から長羽織をお仕立てお届けします
くうたろう様専用 コートLJ53 帯MJ61 帯LJ53 3点同梱
高級草履 低反発 市松(ブラウン) 限定
身丈:約156.3cm (4尺1寸3分)
正絹 袋帯《白 グレー きりばめ》
袖丈:約47.4cm (1尺3寸0分)
お値下げ❗️ 夏着物の小紋 紗紬 正絹
裄丈:約64.4cm (1尺7寸0分)
京都西陣織名古屋帯新品
前幅:約24.6cm (6寸5分)
帯締め 「江戸組紐 中村正」 鎌倉組矢羽根 二十玉 手組み 単衣・夏 5007
後幅:約29.6cm (7寸9分)
V154 帯留め 赤珊瑚 椿
由佳様専用☆訪問着フルセット 辻が花 唐織 袋帯 入学式 結婚式 訪問着セット
❃居敷当付き
AK-1008 飛び柄小紋 ちりめん 正絹 広衿 袷 着物
浴衣 (有松絞り 流水に花文様 藍色系)
❃ガード加工済み
引箔 流線模様シルバーグレーの袋帯 斉藤三歳
小紋 京友禅 薔薇模様 銀朱色 正絹 反物
⚠️衿裏にキズ有り(写真10枚目)
《長尺■本塩沢＊塩沢紬『林宗平工房』菊花◆紺色◆袷正絹着物◆TA2-12》
着用には問題ございませんが、気になられる方はご遠慮くださいませm(_ _)m
黒地に絞りの小紋 葡萄模様 着物
黒留袖 正絹 一越 比翼 京加賀 山水絵図 鶴 154cm前後
【絽/訪問着】夏物！ふくよかな方に！淡いグリーン系 草花
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【お値下げ！】蝶模様 袋帯
592Julchhara 長寸 本マルキ大島紬袷
(6269) 夏 絽 名古屋帯 (正絹) …13,500円
重要無形文化財 本場結城紬 正絹 黒色 道中着 黒色
打掛け 掛け下 襦袢 掛下帯 筥迫 5点セット 純白 花嫁 結婚式 白無垢
❃生成りにシルバー地に真ん中の模様部分は金・銀・黒で幾何学文様の名古屋帯です。
小紋 紋意匠 京友禅 ぼかし 正絹反物
純泥大島 反物 1点(未使用)
✲西陣織
アンティーク 結城縮 正絹 単衣 広衿 撚糸 抽象象形花織文 着丈140センチ
✲USED
和装小物 バッグ 草履 2点セット 上台約23.5㎝ 深藍系 保管品
✲長さ:約367cm
専用帯17 ●高級 正絹 夏帯 袋帯
⚠️無地場に少し汚れ有り。
作家もの 金通しのウグイス色に朧染めの訪問着 着物
ジュエル様①
着物 結城つむぎ 小紋
✿帯や小物類はコーディネートのイメージです。別途販売致します。
黒留袖 着分 未仕立 仮縫い 紋は白抜き
その場合、おまとめ割引させて頂きます♫
【やまと】辻が花 作家物
着物…18,300円
SALE‼️ 訪問着 未使用 総手描き友禅・金駒刺繍・金彩加工
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大島紬 板締め絞り ぼかし段染め
合計…31,800円→おまとめ価格30,800円
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4-78 美品！高級袋帯 人気帯 刺繍
1806.嵯峨野草木研究所 落款 草木染 色無地 共八掛 一つ紋 正絹 着物
新品 西陣織高級袋帯【綿芯仕立付】黒地 満開の鈴蘭
訪問着 松竹梅 流水鴛鴦花文 暈し染め 金彩 mop3187
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名古屋帯 塩瀬 銀駒刺繍 牡丹 No.33
No.425 着物 正絹 袋帯 六通 立枠華文 仕立済 新品未使用
✾お手持ちの機種等により、画像と実物の色が多少異なる可能性がございます。
着物リメイク 羽織り ジャケット 立波枝菊文 暈し染め 訪問着 アンティーク
【kosode】オランダ更紗 半幅帯 半巾帯
✾お着物や帯の性質上、生地の伸縮性もございますので、サイズに若干の誤差がある場合がございます。
草履 バッグ セット 振袖 成人式 ベルベット 黒 ブラック uzouri55B
リメイク ロングジレ (アンテイーク草木染め布団皮)
✾検品はしていますが、細かなシミ汚れ等の見落としがある場合がございます。
値下げ交渉ＯＫ！フォーマル 極上一越地 訪問着 正絹 Ｕ０７５
帯締め 163センチ 幅は9ミリ 正絹
自宅保管品となります。
滝泰 訪問着 おぼろ染 襲ね絞り 舞花 銀通し地 反端付 未使用m-3s2577
お安く出品しておりますので、ご理解頂ける方のみご購入お願い致しますm(__)m
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✰:*⋆:.。✯夏 タテ絽 小紋 (正絹)✰:*⋆:.。✯帯や小物はコーディネートのイメージです。✿帯と着物セットの場合30,800円です。❃黒地にウサギと小花柄のタテ絽の小紋です。身丈:約156.3cm (4尺1寸3分)袖丈:約47.4cm (1尺3寸0分)裄丈:約64.4cm (1尺7寸0分)前幅:約24.6cm (6寸5分)後幅:約29.6cm (7寸9分)❃居敷当付き❃ガード加工済み⚠️衿裏にキズ有り(写真10枚目)着用には問題ございませんが、気になられる方はご遠慮くださいませm(_ _)m✰:*⋆:.。✯✰:*⋆:.。✯✰:*⋆:.。✯(6269) 夏 絽 名古屋帯 (正絹) …13,500円 ❃生成りにシルバー地に真ん中の模様部分は金・銀・黒で幾何学文様の名古屋帯です。✲西陣織 ✲USED✲長さ:約367cm⚠️無地場に少し汚れ有り。✿帯や小物類はコーディネートのイメージです。別途販売致します。その場合、おまとめ割引させて頂きます♫着物…18,300円 帯…... 13,500円 合計…31,800円→おまとめ価格30,800円コメントお待ちしていますm(_ _)mメルカリ規定により、ご購入ボタンを押した方が優先となりますm(__)m✾お手持ちの機種等により、画像と実物の色が多少異なる可能性がございます。✾お着物や帯の性質上、生地の伸縮性もございますので、サイズに若干の誤差がある場合がございます。✾検品はしていますが、細かなシミ汚れ等の見落としがある場合がございます。自宅保管品となります。お安く出品しておりますので、ご理解頂ける方のみご購入お願い致しますm(__)m