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【楽ギフ_のし宛書】 (6268)　❀夏❀　絽　小紋 着物

商品の説明

✰:*⋆:.。✯夏 タテ絽 小紋 (正絹)✰:*⋆:.。✯
正絹　変わり絽　薄ライラック　縫い一つ紋　色無地

4522◆アンティーク着物袷ボルドー濃淡市松模様金糸銀糸縦縞　大正浪漫　粋姫系
帯や小物はコーディネートのイメージです。
値下げ交渉ＯＫ！お茶事にも映える極上ちりめん地の小紋（正絹） Ｙ１１６
✿帯と着物セットの場合30,800円です。
すぐ使える！！正絹 西陣《イシハラ》お仕立上り名古屋帯 No.202

小紋 唐花 芥子色 グレー ゆったりサイズ 身丈166.5cm 裄丈67cm 袷
❃黒地にウサギと小花柄のタテ絽の小紋です。
アズにゃ様専用　変わり紗織(紋紗) 反物から長羽織をお仕立てお届けします

くうたろう様専用　コートLJ53　帯MJ61　帯LJ53　3点同梱

高級草履　低反発　市松(ブラウン) 限定
身丈:約156.3cm (4尺1寸3分)
正絹　袋帯《白　グレー　きりばめ》
袖丈:約47.4cm (1尺3寸0分)
お値下げ❗️ 夏着物の小紋　紗紬　正絹
裄丈:約64.4cm (1尺7寸0分)
京都西陣織名古屋帯新品
前幅:約24.6cm (6寸5分)
帯締め　「江戸組紐 中村正」　鎌倉組矢羽根 二十玉　手組み　単衣・夏　5007
後幅:約29.6cm (7寸9分)
V154 帯留め　赤珊瑚　椿

由佳様専用☆訪問着フルセット　辻が花　唐織　袋帯　入学式　結婚式　訪問着セット
❃居敷当付き
AK-1008 飛び柄小紋　ちりめん　正絹　広衿　袷　着物

浴衣　(有松絞り　流水に花文様　藍色系)
❃ガード加工済み
引箔　流線模様シルバーグレーの袋帯　斉藤三歳

小紋 京友禅 薔薇模様 銀朱色 正絹 反物
⚠️衿裏にキズ有り(写真10枚目)
《長尺■本塩沢＊塩沢紬『林宗平工房』菊花◆紺色◆袷正絹着物◆TA2-12》
着用には問題ございませんが、気になられる方はご遠慮くださいませm(_ _)m
黒地に絞りの小紋　葡萄模様　着物

黒留袖 正絹 一越 比翼 京加賀 山水絵図 鶴 154cm前後

【絽/訪問着】夏物！ふくよかな方に！淡いグリーン系　草花
✰:*⋆:.。✯✰:*⋆:.。✯✰:*⋆:.。✯
【お値下げ！】蝶模様 袋帯

592Julchhara 長寸 本マルキ大島紬袷
(6269) 夏 絽 名古屋帯 (正絹) …13,500円　
重要無形文化財　本場結城紬　正絹　黒色　道中着　黒色

打掛け 掛け下 襦袢 掛下帯 筥迫 5点セット 純白 花嫁 結婚式 白無垢
❃生成りにシルバー地に真ん中の模様部分は金・銀・黒で幾何学文様の名古屋帯です。
小紋 紋意匠 京友禅 ぼかし 正絹反物

純泥大島　反物　1点(未使用)
✲西陣織
アンティーク 結城縮 正絹 単衣 広衿 撚糸 抽象象形花織文 着丈140センチ
✲USED
和装小物 バッグ 草履 2点セット 上台約23.5㎝ 深藍系 保管品
✲長さ:約367cm
専用帯17 ●高級 正絹 夏帯 袋帯
⚠️無地場に少し汚れ有り。
作家もの　金通しのウグイス色に朧染めの訪問着　着物

ジュエル様①

着物　結城つむぎ　小紋
✿帯や小物類はコーディネートのイメージです。別途販売致します。
黒留袖　着分　未仕立　仮縫い　紋は白抜き
その場合、おまとめ割引させて頂きます♫
【やまと】辻が花 作家物
着物…18,300円
SALE‼️ 訪問着　未使用　総手描き友禅・金駒刺繍・金彩加工
帯…... 13,500円　
大島紬　板締め絞り　ぼかし段染め
合計…31,800円→おまとめ価格30,800円
【付け下げ訪問着】相良刺繍 単衣　総刺繍 草花模様

【超美品】黒留袖　金駒刺繍　礼装　フォーマル　結婚式　着物　着付け
コメントお待ちしていますm(_ _)m
4-78 美品！高級袋帯 人気帯 刺繍

1806.嵯峨野草木研究所 落款 草木染 色無地 共八掛 一つ紋 正絹 着物

新品　西陣織高級袋帯【綿芯仕立付】黒地　満開の鈴蘭

訪問着　松竹梅　流水鴛鴦花文　暈し染め　金彩　mop3187
メルカリ規定により、ご購入ボタンを押した方が優先となりますm(__)m
名古屋帯　塩瀬　銀駒刺繍　牡丹　No.33

No.425　着物　正絹　袋帯　六通　立枠華文　仕立済　新品未使用
✾お手持ちの機種等により、画像と実物の色が多少異なる可能性がございます。
着物リメイク 羽織り ジャケット 立波枝菊文 暈し染め 訪問着 アンティーク

【kosode】オランダ更紗　半幅帯　半巾帯
✾お着物や帯の性質上、生地の伸縮性もございますので、サイズに若干の誤差がある場合がございます。
草履 バッグ セット 振袖 成人式 ベルベット 黒 ブラック uzouri55B

リメイク　ロングジレ　(アンテイーク草木染め布団皮)
✾検品はしていますが、細かなシミ汚れ等の見落としがある場合がございます。
値下げ交渉ＯＫ！フォーマル 極上一越地 訪問着 正絹 Ｕ０７５

帯締め　163センチ　幅は9ミリ　正絹
自宅保管品となります。
滝泰　訪問着　おぼろ染　襲ね絞り　舞花　銀通し地　反端付　未使用m-3s2577
お安く出品しておりますので、ご理解頂ける方のみご購入お願い致しますm(__)m

782 着物 正絹 紬 白 ピンク りんご 小紋 お洒落 縦縞

商品の情報

商品の状態目立った傷や汚れなし

【2895】帯 名古屋帯 青々庵 白 銀ラメ 丸文 正絹 未使用品

【やまと製】正絹　訪問着　ガード　一部金駒　薄黄色系　袷

【さが美】色々な表情のフクロウ はればれ加工

K-3065 夏着物 浴衣 綿絽 抽象模様 紺色 しつけ糸

2054★夏物　反物★東レ　シルック★2点お得なまとめ★大久保信子流きもの★絽★

友禅 小紋 広衿 正絹 着物 吉祥文様 高貴 礼装 正装

単衣・袷・羽織やコートに❣️【西陣紋紗御召⭐️横段更紗唐草】黒に違い濃い紫

【健勝苑】川の流れと松

エキゾチックな袋帯　着物
✰:*⋆:.。✯夏 タテ絽 小紋 (正絹)✰:*⋆:.。✯帯や小物はコーディネートのイメージです。✿帯と着物セットの場合30,800円です。❃黒地にウサギと小花柄のタテ絽の小紋です。身丈:約156.3cm (4尺1寸3分)袖丈:約47.4cm (1尺3寸0分)裄丈:約64.4cm (1尺7寸0分)前幅:約24.6cm (6寸5分)後幅:約29.6cm (7寸9分)❃居敷当付き❃ガード加工済み⚠️衿裏にキズ有り(写真10枚目)着用には問題ございませんが、気になられる方はご遠慮くださいませm(_ _)m✰:*⋆:.。✯✰:*⋆:.。✯✰:*⋆:.。✯(6269) 夏 絽 名古屋帯 (正絹) …13,500円　❃生成りにシルバー地に真ん中の模様部分は金・銀・黒で幾何学文様の名古屋帯です。✲西陣織 ✲USED✲長さ:約367cm⚠️無地場に少し汚れ有り。✿帯や小物類はコーディネートのイメージです。別途販売致します。その場合、おまとめ割引させて頂きます♫着物…18,300円 帯…... 13,500円　合計…31,800円→おまとめ価格30,800円コメントお待ちしていますm(_ _)mメルカリ規定により、ご購入ボタンを押した方が優先となりますm(__)m✾お手持ちの機種等により、画像と実物の色が多少異なる可能性がございます。✾お着物や帯の性質上、生地の伸縮性もございますので、サイズに若干の誤差がある場合がございます。✾検品はしていますが、細かなシミ汚れ等の見落としがある場合がございます。自宅保管品となります。お安く出品しておりますので、ご理解頂ける方のみご購入お願い致しますm(__)m

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【楽ギフ_のし宛書】 (6268)　❀夏❀　絽　小紋 着物

13分钟前

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