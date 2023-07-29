【楽ギフ_のし宛書】 (6268)　❀夏❀　絽　小紋 着物

✰:*⋆:.。✯夏 タテ絽 小紋 (正絹)✰:*⋆:.。✯

正絹 変わり絽 薄ライラック 縫い一つ紋 色無地



4522◆アンティーク着物袷ボルドー濃淡市松模様金糸銀糸縦縞 大正浪漫 粋姫系

帯や小物はコーディネートのイメージです。

値下げ交渉ＯＫ！お茶事にも映える極上ちりめん地の小紋（正絹） Ｙ１１６

✿帯と着物セットの場合30,800円です。

すぐ使える！！正絹 西陣《イシハラ》お仕立上り名古屋帯 No.202



小紋 唐花 芥子色 グレー ゆったりサイズ 身丈166.5cm 裄丈67cm 袷

❃黒地にウサギと小花柄のタテ絽の小紋です。

アズにゃ様専用 変わり紗織(紋紗) 反物から長羽織をお仕立てお届けします



くうたろう様専用 コートLJ53 帯MJ61 帯LJ53 3点同梱



高級草履 低反発 市松(ブラウン) 限定

身丈:約156.3cm (4尺1寸3分)

正絹 袋帯《白 グレー きりばめ》

袖丈:約47.4cm (1尺3寸0分)

お値下げ❗️ 夏着物の小紋 紗紬 正絹

裄丈:約64.4cm (1尺7寸0分)

京都西陣織名古屋帯新品

前幅:約24.6cm (6寸5分)

帯締め 「江戸組紐 中村正」 鎌倉組矢羽根 二十玉 手組み 単衣・夏 5007

後幅:約29.6cm (7寸9分)

V154 帯留め 赤珊瑚 椿



由佳様専用☆訪問着フルセット 辻が花 唐織 袋帯 入学式 結婚式 訪問着セット

❃居敷当付き

AK-1008 飛び柄小紋 ちりめん 正絹 広衿 袷 着物



浴衣 (有松絞り 流水に花文様 藍色系)

❃ガード加工済み

引箔 流線模様シルバーグレーの袋帯 斉藤三歳



小紋 京友禅 薔薇模様 銀朱色 正絹 反物

⚠️衿裏にキズ有り(写真10枚目)

《長尺■本塩沢＊塩沢紬『林宗平工房』菊花◆紺色◆袷正絹着物◆TA2-12》

着用には問題ございませんが、気になられる方はご遠慮くださいませm(_ _)m

黒地に絞りの小紋 葡萄模様 着物



黒留袖 正絹 一越 比翼 京加賀 山水絵図 鶴 154cm前後



【絽/訪問着】夏物！ふくよかな方に！淡いグリーン系 草花

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【お値下げ！】蝶模様 袋帯



592Julchhara 長寸 本マルキ大島紬袷

(6269) 夏 絽 名古屋帯 (正絹) …13,500円

重要無形文化財 本場結城紬 正絹 黒色 道中着 黒色



打掛け 掛け下 襦袢 掛下帯 筥迫 5点セット 純白 花嫁 結婚式 白無垢

❃生成りにシルバー地に真ん中の模様部分は金・銀・黒で幾何学文様の名古屋帯です。

小紋 紋意匠 京友禅 ぼかし 正絹反物



純泥大島 反物 1点(未使用)

✲西陣織

アンティーク 結城縮 正絹 単衣 広衿 撚糸 抽象象形花織文 着丈140センチ

✲USED

和装小物 バッグ 草履 2点セット 上台約23.5㎝ 深藍系 保管品

✲長さ:約367cm

専用帯17 ●高級 正絹 夏帯 袋帯

⚠️無地場に少し汚れ有り。

作家もの 金通しのウグイス色に朧染めの訪問着 着物



ジュエル様①



着物 結城つむぎ 小紋

✿帯や小物類はコーディネートのイメージです。別途販売致します。

黒留袖 着分 未仕立 仮縫い 紋は白抜き

その場合、おまとめ割引させて頂きます♫

【やまと】辻が花 作家物

着物…18,300円

SALE‼️ 訪問着 未使用 総手描き友禅・金駒刺繍・金彩加工

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合計…31,800円→おまとめ価格30,800円

【付け下げ訪問着】相良刺繍 単衣 総刺繍 草花模様



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4-78 美品！高級袋帯 人気帯 刺繍



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新品 西陣織高級袋帯【綿芯仕立付】黒地 満開の鈴蘭



訪問着 松竹梅 流水鴛鴦花文 暈し染め 金彩 mop3187

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名古屋帯 塩瀬 銀駒刺繍 牡丹 No.33



No.425 着物 正絹 袋帯 六通 立枠華文 仕立済 新品未使用

✾お手持ちの機種等により、画像と実物の色が多少異なる可能性がございます。

着物リメイク 羽織り ジャケット 立波枝菊文 暈し染め 訪問着 アンティーク



【kosode】オランダ更紗 半幅帯 半巾帯

✾お着物や帯の性質上、生地の伸縮性もございますので、サイズに若干の誤差がある場合がございます。

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リメイク ロングジレ (アンテイーク草木染め布団皮)

✾検品はしていますが、細かなシミ汚れ等の見落としがある場合がございます。

値下げ交渉ＯＫ！フォーマル 極上一越地 訪問着 正絹 Ｕ０７５



帯締め 163センチ 幅は9ミリ 正絹

自宅保管品となります。

滝泰 訪問着 おぼろ染 襲ね絞り 舞花 銀通し地 反端付 未使用m-3s2577

お安く出品しておりますので、ご理解頂ける方のみご購入お願い致しますm(__)m

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

✰:*⋆:.。✯夏 タテ絽 小紋 (正絹)✰:*⋆:.。✯帯や小物はコーディネートのイメージです。✿帯と着物セットの場合30,800円です。❃黒地にウサギと小花柄のタテ絽の小紋です。身丈:約156.3cm (4尺1寸3分)袖丈:約47.4cm (1尺3寸0分)裄丈:約64.4cm (1尺7寸0分)前幅:約24.6cm (6寸5分)後幅:約29.6cm (7寸9分)❃居敷当付き❃ガード加工済み⚠️衿裏にキズ有り(写真10枚目)着用には問題ございませんが、気になられる方はご遠慮くださいませm(_ _)m✰:*⋆:.。✯✰:*⋆:.。✯✰:*⋆:.。✯(6269) 夏 絽 名古屋帯 (正絹) …13,500円 ❃生成りにシルバー地に真ん中の模様部分は金・銀・黒で幾何学文様の名古屋帯です。✲西陣織 ✲USED✲長さ:約367cm⚠️無地場に少し汚れ有り。✿帯や小物類はコーディネートのイメージです。別途販売致します。その場合、おまとめ割引させて頂きます♫着物…18,300円 帯…... 13,500円 合計…31,800円→おまとめ価格30,800円コメントお待ちしていますm(_ _)mメルカリ規定により、ご購入ボタンを押した方が優先となりますm(__)m✾お手持ちの機種等により、画像と実物の色が多少異なる可能性がございます。✾お着物や帯の性質上、生地の伸縮性もございますので、サイズに若干の誤差がある場合がございます。✾検品はしていますが、細かなシミ汚れ等の見落としがある場合がございます。自宅保管品となります。お安く出品しておりますので、ご理解頂ける方のみご購入お願い致しますm(__)m

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