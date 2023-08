数量は多い リバティスカート ハンドメイド スイムダンクレア ブルー ロングスカート

✔画像は 参考画像です。

リバティプリント タナローン

┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅

◆スカート丈80cmまで 10300円

◆スカート丈90cmまで 10700円

✔81cm以上丈ご希望は、先にコメントよろしくお願いいたします。価格変更させて頂きます。

■お仕上りまで、2~3週間前後お日にち頂きます。

ハンドメイドスカートです。

ご希望サイズでお作りいたします。

♦スカート作製の詳細は、プロフィールをご確認ください。

しなやかなタナローン生地です。

ご希望サイズを、コメントにてお知らせ下さい。

■スカート丈90cmまで 作製可能です。

■ウエストは ストレスフリーの総ゴムウエストです。

平置き 28~45cm(S~LLL)くらいまで、お作り可能です。

✤丁寧にお作りしておりますが、素人のハンドメイド品です。

ハンドメイドにご理解のある方のみ、ご検討ください。

✤オーダー作製の細かい点は、プロフィールに記載させて頂いております。

◆ハンドメイド品のお値下げは お受けしておりません。

値下げ希望機能からの お値下げ希望は

ご遠慮下さい。

#リバティハンドメイドスカート

#リバティスカート

#リバティタナローン生地スカート

#リバティハンドメイド

#リバティ

#リバティおとな服

#受注製作リバティ

#リバティロングスカート

#リバティギャザースカート

#リバティハンドメイド

#リバティロングスカート

#ギャザースカート

#スイムダンクレア

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド リバティ 商品の状態 新品、未使用

