ダイアグラムのワンピースです。

購入後、一回着用してサイズアウトしました。

着用時のラインが美しく、ビジューがとても華やかな雰囲気になります。

サイズ表記 38

平置き寸法

身幅 約45cm

着丈 約90cm

後ろファスナー

素人自宅保管品です。細やかな点まで気になる神経質な方はご購入をお控えください。

ビジュー(ストーン)

バックファスナー

裏地あり

⚠︎サイズの記載やお写真の写りなど

異なる場合がごさいますのでご理解下さい。

素人採寸ですので若干誤差がある

可能性はあります。ご了承ください。

【ご購入時の際の説明】

✔︎ 確認の方は、人間が行なっている為

汚れや傷などの見落としはご容赦下さいませ。

Diagram

GRACE CONTINENTAL

ダイアグラム

グレースコンチネンタル

レディース Ladies WOMAN トップス

ワンピース チュニック

膝丈 ひざ丈 パーティードレス イベント

二次会 結婚式 おしゃれ

上品 エレガント カジュアル シンプル

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ダイアグラム 商品の状態 未使用に近い

ダイアグラムのワンピースです。購入後、一回着用してサイズアウトしました。着用時のラインが美しく、ビジューがとても華やかな雰囲気になります。サイズ表記 38 平置き寸法 身幅 約45cm着丈 約90cm後ろファスナー素人自宅保管品です。細やかな点まで気になる神経質な方はご購入をお控えください。ビジュー(ストーン)バックファスナー裏地あり⚠︎サイズの記載やお写真の写りなど 異なる場合がごさいますのでご理解下さい。 素人採寸ですので若干誤差がある 可能性はあります。ご了承ください。【ご購入時の際の説明】✔︎ 確認の方は、人間が行なっている為 汚れや傷などの見落としはご容赦下さいませ。DiagramGRACE CONTINENTALダイアグラムグレースコンチネンタルレディース Ladies WOMAN トップスワンピース チュニック膝丈 ひざ丈 パーティードレス イベント二次会 結婚式 おしゃれ上品 エレガント カジュアル シンプル

