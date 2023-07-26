特別オファー Washington 60s DEE オーバーオール vintage CEE サロペット/オーバーオール

60s Washington DEE CEE vintage オーバーオールになります。

UNUSED Duck Overall アンユーズド サロペット オーバーオール



翠様専用★チチカカ◆オールインワン サロペット エスニック 71-41

1902年創業の「WASHINGTON DEE CEE（ワシントンディーシー）」。

オアスロウ オーバーオール デニム

アメリカの首都の名前をとった現在も存在しているブランド。

新品タグ付き F/CE. UF SLEEVELESS JUMPSUIT

110年以上も前から存在し、アメリカのワークカルチャーを支えたブランドの1つです。

argue VINTAGE COTTON TWILL OVERALL/BLACK



ロク（roku）デニムオーバーオール

度々見かけるデニム生地のものでは無く、ブラウンのボディに、ホワイトステッチ、金のボタン。たくさんのポケットとデザイン性・実用性に優れた一本です。

美品 X-GIRL デニム☆レディース デニムサロペット☆エックスガール2サイズ

ウエスト部分も両サイド二つのボタンで調節可能です。

Plage プラージュ サロペット



HYSTERIC GLAMOUR つなぎ オールインワン

1年ほど前にvintageショップで、デッドストックの状態で購入。数回着用して保管してありました。その為、たたみジワや裾部分のロールアップ時のシワがあります。アイロン等で伸ばして頂ければ元に戻ると思います。

veritecoeurヴェリテクール オーバーオール サロペット

レディースのものらしく、少しタイトめだったので出品します。

お値下げ❗️ヴェリテクール オーバーオール



【美品】FRAYID ロンパース

中古品となりますので、神経質な方はご遠慮ください。

リーバイスレッド オーバーオール メンズSsize✳︎FUDGE掲載✳︎かしゆか着用



Bokanii ボカニー かすちゃん オールインワン ブラウン

カラー···ブラウン

トリアセリボンサロペット【2021SM】36

パンツ丈···フルレングス

カレンソロジー UNIVERSAL OVERALL

季節感···春、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ヴィンテージ 商品の状態 やや傷や汚れあり

60s Washington DEE CEE vintage オーバーオールになります。1902年創業の「WASHINGTON DEE CEE（ワシントンディーシー）」。アメリカの首都の名前をとった現在も存在しているブランド。110年以上も前から存在し、アメリカのワークカルチャーを支えたブランドの1つです。度々見かけるデニム生地のものでは無く、ブラウンのボディに、ホワイトステッチ、金のボタン。たくさんのポケットとデザイン性・実用性に優れた一本です。ウエスト部分も両サイド二つのボタンで調節可能です。1年ほど前にvintageショップで、デッドストックの状態で購入。数回着用して保管してありました。その為、たたみジワや裾部分のロールアップ時のシワがあります。アイロン等で伸ばして頂ければ元に戻ると思います。レディースのものらしく、少しタイトめだったので出品します。中古品となりますので、神経質な方はご遠慮ください。カラー···ブラウンパンツ丈···フルレングス季節感···春、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ヴィンテージ 商品の状態 やや傷や汚れあり

leno&co デニムサロペット オーバーオールIENA♡Ry/Nyサロペットkeisuke kanda リボンまみれのサロペットMEER 未使用！Ｖネックjumpsuit！60s Washington DEE CEE vintage オーバーオール定価26,400円*ウィムガゼット*2021AW デニム サロペットシールームリン ライトmi litaryルーズサロペット MサイズMHL. NATURAL DENIM オーバーオール サロペットcoco様専用ロンハーマン別注 ヤングアンドオルセン デニムオーバーオール 1カジュアル花柄秋サロペットゆったりズボン個性森女風女性出勤適用綿ks