お知らせ ログイン 会員登録 出品
特別オファー Washington 60s DEE オーバーオール vintage CEE サロペット/オーバーオール

商品の説明

60s Washington DEE CEE vintage オーバーオールになります。
UNUSED Duck Overall アンユーズド サロペット オーバーオール

翠様専用★チチカカ◆オールインワン サロペット エスニック 71-41
1902年創業の「WASHINGTON DEE CEE（ワシントンディーシー）」。
オアスロウ　オーバーオール　デニム
アメリカの首都の名前をとった現在も存在しているブランド。
新品タグ付き F/CE. UF SLEEVELESS JUMPSUIT
110年以上も前から存在し、アメリカのワークカルチャーを支えたブランドの1つです。
argue VINTAGE COTTON TWILL OVERALL/BLACK

ロク（roku）デニムオーバーオール
度々見かけるデニム生地のものでは無く、ブラウンのボディに、ホワイトステッチ、金のボタン。たくさんのポケットとデザイン性・実用性に優れた一本です。
美品 X-GIRL デニム☆レディース デニムサロペット☆エックスガール2サイズ
ウエスト部分も両サイド二つのボタンで調節可能です。
Plage プラージュ サロペット

HYSTERIC GLAMOUR つなぎ オールインワン
1年ほど前にvintageショップで、デッドストックの状態で購入。数回着用して保管してありました。その為、たたみジワや裾部分のロールアップ時のシワがあります。アイロン等で伸ばして頂ければ元に戻ると思います。
veritecoeurヴェリテクール　オーバーオール　サロペット
レディースのものらしく、少しタイトめだったので出品します。
お値下げ❗️ヴェリテクール　オーバーオール

【美品】FRAYID ロンパース
中古品となりますので、神経質な方はご遠慮ください。
リーバイスレッド　オーバーオール　メンズSsize✳︎FUDGE掲載✳︎かしゆか着用

Bokanii ボカニー　かすちゃん　オールインワン　ブラウン
カラー···ブラウン
トリアセリボンサロペット【2021SM】36
パンツ丈···フルレングス
カレンソロジー　UNIVERSAL OVERALL
季節感···春、秋、冬

leno&co デニムサロペット オーバーオール

商品の情報

商品のサイズXL(LL)
ブランドヴィンテージ
商品の状態やや傷や汚れあり

IENA♡Ry/Nyサロペット

keisuke kanda リボンまみれのサロペット

MEER 未使用！Ｖネックjumpsuit！

60s Washington DEE CEE vintage オーバーオール

定価26,400円*ウィムガゼット*2021AW デニム サロペット

シールームリン　ライトmi litaryルーズサロペット　Mサイズ

MHL. NATURAL DENIM オーバーオール　サロペット

coco様専用ロンハーマン別注　ヤングアンドオルセン　デニムオーバーオール　1

カジュアル花柄秋サロペットゆったりズボン個性森女風女性出勤適用綿ks
60s Washington DEE CEE vintage オーバーオールになります。1902年創業の「WASHINGTON DEE CEE（ワシントンディーシー）」。アメリカの首都の名前をとった現在も存在しているブランド。110年以上も前から存在し、アメリカのワークカルチャーを支えたブランドの1つです。度々見かけるデニム生地のものでは無く、ブラウンのボディに、ホワイトステッチ、金のボタン。たくさんのポケットとデザイン性・実用性に優れた一本です。ウエスト部分も両サイド二つのボタンで調節可能です。1年ほど前にvintageショップで、デッドストックの状態で購入。数回着用して保管してありました。その為、たたみジワや裾部分のロールアップ時のシワがあります。アイロン等で伸ばして頂ければ元に戻ると思います。レディースのものらしく、少しタイトめだったので出品します。中古品となりますので、神経質な方はご遠慮ください。カラー···ブラウンパンツ丈···フルレングス季節感···春、秋、冬

商品の情報

商品のサイズXL(LL)
ブランドヴィンテージ
商品の状態やや傷や汚れあり

特別オファー Washington 60s DEE オーバーオール vintage CEE サロペット/オーバーオール

19分钟前

特別オファー Washington 60s DEE オーバーオール vintage CEE サロペット/オーバーオール

¥10,000 ¥8,500

(税込) 送料込み
3
8
購入手続きへ

商品の情報

www.inba.netメルカリ安心への取り組み お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます

出品者

94253d239a

 1148

本人確認済
スピード発送 この出品者は平均24時間以内に発送しています

コメント (8)

94253d239a
特別オファー Washington 60s DEE オーバーオール vintage CEE サロペット/オーバーオール 特別オファー Washington 60s DEE オーバーオール vintage CEE サロペット/オーバーオール

60s ヴィンテージ Washington Dee Cee オーバーオール 黒タグ インディゴ W46L29

60s ヴィンテージ Washington Dee Cee オーバーオール 黒タグ インディゴ W46L29


60's WASHINGTON DEE CEE デニムオーバーオール ?NO WASH”

60's WASHINGTON DEE CEE デニムオーバーオール ?NO WASH”


60-70s Kids Vintage “Washington Dee Cee Overalls” | Rei-mart powered by BASE

60-70s Kids Vintage “Washington Dee Cee Overalls” | Rei-mart powered by BASE


60's 70's WASHINGTON DEE CEE ヒッコリーオーバーオール ノンウォッシュ グッドコンディション W40 USA製 希少 ヴィンテージ BA-1168 RM1537H | agito vintage powered by BASE

60's 70's WASHINGTON DEE CEE ヒッコリーオーバーオール ノンウォッシュ グッドコンディション W40 USA製 希少 ヴィンテージ BA-1168 RM1537H | agito vintage powered by BASE


60s ヴィンテージ Washington Dee Cee オーバーオール 黒タグ インディゴ W46L29

60s ヴィンテージ Washington Dee Cee オーバーオール 黒タグ インディゴ W46L29


1970s WASHINGTON DEE CEE デニムオーバーオール　表記W42 L30

1970s WASHINGTON DEE CEE デニムオーバーオール　表記W42 L30


60's USA製 ビンテージ ■ ワシントン DEE CEE プリント 山ポケ 生成り オーバーオール ( メンズ 35 29 程) 古着 60年代 WASHINGTON 生成り :i-apd26y21n02:Master Plan - 通販 - Yahoo!ショッピング

60's USA製 ビンテージ ■ ワシントン DEE CEE プリント 山ポケ 生成り オーバーオール ( メンズ 35 29 程) 古着 60年代 WASHINGTON 生成り :i-apd26y21n02:Master Plan - 通販 - Yahoo!ショッピング

ログインしてコメントする

この商品を見ている人におすすめ

  1. ホーム
  2. 特別オファー Washington 60s DEE オーバーオール vintage CEE サロペット/オーバーオール
© www.inba.net, Inc.