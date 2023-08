Alpenblumenmärchen/Ernst Kreidolf著 ドイツ語版絵本

(邦題)アルプスの花物語/エルンスト・クライドルフ著

植物や昆虫の擬人化した世界を描くスイスの作家クライドルフの作品。

文章とイラストで一場面が見開きで描かれています。

1966

ハードカバー

Rotapfelverlag出版

#Alpenblumenmärchen #ErnstKreidolf #アルプスの花物語 #エルンスト・クライドルフ #絵本 #洋書 #古書 #ドイツ語絵本 #ビンテージ絵本 #花の絵本 #ドイツ語学習 #スイス

●状態:良い

●カバー:なし

●ヤケ:少し

●ヨレ:なし

●スレ:少し

●折り目:なし

●書き込み:なし

●その他、注意事項:自宅保管・経年劣化のため外側に汚れと色あせあり(写真6,7,8参照)

こちらの商品は即購入していただいて構いません。

中古品ということをご理解の上ご検討ください。

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

