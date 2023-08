ロロピアーナのコットン100%セーターです。

気持ちの良い上質のコットンで、1枚で着ても心地よいです。

1回着ただけの美品です。

クリーニング済です。

ダイエットに成功し、サイズがあわなくなった為保管しておりました。

大丸で買いました。

❣️他メンズブランド出品しております。❣️

カラー:薄いグレー

サイズ:50

肩幅42cm×身幅55cm×着丈63cm

ネック:Vネック

素材:コットン100%

季節感:春、夏、秋

イタリア製

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ロロピアーナ 商品の状態 未使用に近い

ロロピアーナのコットン100%セーターです。気持ちの良い上質のコットンで、1枚で着ても心地よいです。1回着ただけの美品です。クリーニング済です。ダイエットに成功し、サイズがあわなくなった為保管しておりました。大丸で買いました。❣️他メンズブランド出品しております。❣️カラー:薄いグレーサイズ:50肩幅42cm×身幅55cm×着丈63cmネック:Vネック素材:コットン100%季節感:春、夏、秋イタリア製

