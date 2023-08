同じ物を2足購入してしまった為、1足を出品します。商品は1度も箱から出さずに保管しており、まったくの新品です。

カラー...ピンクベージュ サイズ...23.5cm

[重量(約)]

250g(23cm片方)

[ソール厚さ(約)]

1.5cm

[ヒール高さ(約)]

4.5cm

[ワイズ]

4E

[材質]

甲材:牛革 底材:合成底

インソール:高反発EVA+ポリウレタン

インソール表面素材:メッシュ(合成繊維)、人工皮革

調整インソール:ポリウレタン

調整インソール表面素材:メッシュ(合成繊維)

[付属品]

調整インソール

〇お洒落で脱ぎ履きラクチン!

着脱簡単なゴム紐仕様のスリッポンシューズです。4E設計で甲の緩さはゴム紐で調整可能。つま先はラウンド形状ですっきりさせながら指先はゆったりしています。甲材は足なじみの良い本革(牛革)でサイドのパンチングラインでスポーティーな若々しさを演出したシンプルでお洒落なデザインです

〇長時間の快適な歩行をサポート

内側縦アーチと外側縦アーチは足が内外に傾き過ぎないよう正しい体重移動を横アーチは足趾(足の指)による蹴りだしをサポート。アウトソールは、中底面(不織布を使用)が解剖学に基づいた立体成型構造(アナトミー設計)で足裏に優しくフィットし長時間の快適な歩行をサポートします

〇圧力を分散して踵の負担を軽減

底材には軽量でクッション性・反発性・屈曲性・耐摩耗性・グリップ力に優れたアキレス独自のPU(ポリウレタン)ソールを使用。踵に搭載されている衝撃吸収材“ソルボセイン”は医療現場でも使用されており(インソール・サポーター)立位時には圧力を分散し踵の負担を軽減します

〇安定感があって脱げにくい

ソール全体は糊を使わない一体成型で屈曲やねじれに優れフィット感が高いつくり。ヒール部分はボール形状で安定感がありつま先部分はスムーズな歩行をサポートするトウスプリング構造に。踵の履き口部分にはウレタンクッションを搭載し足あたりが良く脱げにくくなっています

〇インソールはふわふわした履き心地

全面高反発EVAとポリウレタンフォームの二重構造で全体の厚みが約6mmのふわふわな履き心地。取り外しができ陰干しでお手入れ可能です。今回は柔らかいポリウレタンを使用した調整インソール付きでお届け。お好みに合わせて足入れ感を変えることができます

商品の情報 商品のサイズ 23.5cm ブランド アキレスソルボ 商品の状態 新品、未使用

