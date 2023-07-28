新しいスタイル 新品 定価6.6万円 MICHAEL グリーン ショルダーバッグ KORS ショルダーバッグ

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【商品詳細】

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＊定価：66,000円

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＊サイズ

FENDI マンマバケット フェンディビーズバケット

高さ:19cm

エルベシャプリエ ポシェット ショルダー

幅:25cm

ルイヴィトン★リポーターPM★ショルダーバッグ

マチ:9.5cm

ルイヴィトン モノグラム ショルダーバッグ ブルームズベリ

ハンドル:28cm

カルティエ＆ オールドグッチ オールレザー 2way ショルダーバッグ ブラック

ドロップ:12cm ショルダー:111cm 〜 129.5cm

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ショルダーベルトの有無

新品未使用 マイケルコース Michael Kors トートバック シグネチャー

有(調節可能)

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＊カラー: ホワイトベージュ アイボリー グリーン

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＊素材：コットン, ポリエステル

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開け口の仕様

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フルオープン(マグネットボタン付き)

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内側ポケット

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ドロップポケット ×1

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ジッパーポケット ×1

ノートルファブリのボストン

※ジッパーポケット内にドロップポケット ×1、ジッパーポケット ×1

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CELINE ベルトバッグ ショルダーバッグ ハンドバッグ

＊付属品 : ケアカード(Care instructionカード)

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Care instructionカード付きのため、日本全国のMICHAEL KORS直営店でも修理やメンテナンス、アフターケアも受けることができます。

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こちらの商品は、私自身が国内のMICHAEL KORS(マイケルコース)にて購入しております正規品です。

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コピー商品等は一切取扱っておりませんので、安心してお買い求めくださいませ *¨*.

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発送に関しましては、全て追跡・保証付きのメルカリ便になります。その他、ご要望がありましたら、お気軽にコメントください(*)。*゜

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お取引終了まで、丁寧な対応を心がけます♪

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管理No.9863

商品の情報 ブランド マイケルコース 商品の状態 新品、未使用

コメントなしでのご購入 大丈夫です即日発送ご希望の際はコメントくださいプレゼント等でご利用の場合、ラッピングも承ります#mintオススメ一覧 #mintのMICHAELKORS一覧MICHAEL KORS(マイケルコース) ショルダーバッグ 最新モデル カバン 鞄 トートバッグ........................................................................【商品詳細】＊新品 未使用 ＊定価：66,000円＊サイズ高さ:19cm 幅:25cm マチ:9.5cm ハンドル:28cm ドロップ:12cm ショルダー:111cm 〜 129.5cmショルダーベルトの有無有(調節可能)＊カラー: ホワイトベージュ アイボリー グリーン＊素材：コットン, ポリエステル＊仕様開け口の仕様フルオープン(マグネットボタン付き)内側ポケットドロップポケット ×1ジッパーポケット ×1※ジッパーポケット内にドロップポケット ×1、ジッパーポケット ×1＊付属品 : ケアカード(Care instructionカード)Care instructionカード付きのため、日本全国のMICHAEL KORS直営店でも修理やメンテナンス、アフターケアも受けることができます。こちらの商品は、私自身が国内のMICHAEL KORS(マイケルコース)にて購入しております正規品です。コピー商品等は一切取扱っておりませんので、安心してお買い求めくださいませ *¨*.発送に関しましては、全て追跡・保証付きのメルカリ便になります。その他、ご要望がありましたら、お気軽にコメントください(*)。*゜COACH、MICHAEL KORSの折り財布、長財布、ショルダーバッグ、トートバッグも出品しておりますセットでお探しの方は、是非ご覧くださいませ( ^ω^ )お取引終了まで、丁寧な対応を心がけます♪よろしくお願い致します。管理No.9863

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