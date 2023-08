動作確認済みです。但し、カートリッジの接触が悪いので、薄い厚紙などをカートリッジ裏にセットして、一緒に本体に差し込むと問題なく起動します。外観も目立つ大きな傷や汚れのない良好な状態です。

SEGA SATURN セガサターン HST-3220 スケルトンコンソール + セガサターン バーチャスティックPro HSS-0130 コントローラー + 格闘ゲーム9本

【付属品】

スケルトン セガサターン 本体+AVケーブル、電源ケーブル+コントロールパッド+バーチャスティックプロ+格闘ゲーム9本

【ゲームソフト】

X-MEN

Marvel Super Heroes

X-men vs Streetfighter ソフト 説明書

Marvel Super Heroes vs Streetfighter 同梱版

ストリートファイターコレクション

カプコンジェネレーション第5集 格闘家たち

サイバーボッツ 通常版

ヴァンパイアセイバー

ヴァンパイアハンター

【☆おまけ☆隠しキャラデータ入りパワーメモリー】

ヴァンパイアセイバー…朧ビシャモン、ダークガロン

ヴァンパイアハンター…シークレットオプシヨン

ストリートファイターコレクション…真豪鬼

サイバーボッツ…隠し機体4機 使用可能

マーベルスーパーヒーローズ…アニタ、Dr.ドゥーム、サノス使用可能

マーベルスーパーヒーローズvsストリートファイター…メカ豪鬼

商品の情報 ブランド セガ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

