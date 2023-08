保障できる Steamroller Surly 53cm スチームローラー サーリー 自転車本体

2022年にBlueLugさんで組んでいただいたスチームローラーです。

カラーはBanana Candy Yellow。

フレームサイズは53cmで、身長171cmの私は写真の状態で乗れておりました。

・自転車の状態

走行距離は合計200km程度となり、グリップの汚れと微細な擦り傷等・アウターケーブルの色移り以外はきれいな状態です。

写真は走行50km程度のときに撮影されたもので、下記のスペック表で「写真と異なります」と書いた部分は購入後にカスタマイズしており写真と異なりますので、ご納得の上ご入札ください。

購入金額は工賃込みでトータルおよそ26万5千円でした。

昨年末にフレームが値上げしていますので、それも含めるとまあまあお得だと思います。

手渡し希望ですが、発送にも対応します。

練馬区の自宅近くか周辺の駅まで取りに来ていただけると助かります。または、自走範囲でしたらお届けします。(場所・日程はご相談させてください)

発送の場合はシクロエクスプレス便を手配します。梱包材込みで10000円程度かと思います。

・スペック

フレーム・フォーク:Surly Steamroller 53cm

ヘッドセット:FAIRWEATHER OS headset (matt black)

BB:TANGE

シートポスト NITTO s65 seatpost

ブレーキ:DIA COMPE BRS101(前後)

サドル:ノーブランド スパイダータイプ(写真と異なります)

クランク・チェーンリング:BLUE LUG RMC track crank 46T (all blk/170)

ペダル:MKS ALWAYS

固定ギア:Mr.Control 17T

チェーン:IZUMI jet black bicycle chain (black)

リム:Velocity A23 オールブラック

ハブ:GRAN COMPE TRACK(前後)

スポーク・ニップル:Phill wood

タイヤ:terravail washburn 700-38c

ハンドルバー:FAIRWEATHER (NITTO) ブルムースバー(ブラック)

グリップ:OURY V2 grip

ブレーキレバー:DIA COMPE SS6(ブラック)

【その他】

ケーブル・スモールパーツ類

商品の情報 ブランド サーリー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

