Louis Vuitton Trainer Line Sneaker "Beige"

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド ルイヴィトン 商品の状態 新品、未使用

Louis Vuitton Trainer Line Sneaker "Beige"即完売した商品の希少サイズです。サイズ 8この商品の27.0cmは日本ではほとんど手に入らないと思います。新品未使用品で、付属品全てあります。付属品は写真のとおりです。レシートも希望あれば個人情報を切り取ってお送りします。探している方非常に多い商品だと思いますので早い者勝ちです。カラー:ベージュ付属品:箱、リボン、保存袋、カードサイズ: 8素材:モノグラム・デニムベルクロストラップ1足7時間かけて仕上げたステッチアウトソール:ラバーシュータンと背面にVuitton シグネチャーサイドにLouis Vuittonシグネチャーストラップとアウトソールにモノグラム・フラワー モチーフ大変希少なトレイナースニーカーです。Online shop購入。新品。すり替え防止の為、返品対応はしかねますのでご了承の程宜しくお願い致します。

