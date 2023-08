ご覧いただきありがとうございます♪

#tomoのバッグ部屋

◆アイテム

CELINE セリーヌ

ハンドバッグ トートバッグ

ワンショルダーバッグ 手持ちカバン 手提げ鞄 A4収納可能 ブランドロゴ

OLD old オールド ビンテージ vintageヴィンテージ ビジネス 仕事 プライベート

通勤通学 メンズ レディース 男女兼用

◆サイズ

たて:27㎝

よこ:42㎝

マチ:13㎝

持ち手:62〜72㎝

※素人採寸の為、多少の誤差はご容赦ください。

◆素材

レザー 革

◆カラー

ブラウン 茶色

◆仕様

内ファスナーポケット×1

内ポケット×2

◆状態

内側に若干の粉ふきがございますが

外観は目立った傷や汚れ等はなく、綺麗な状態です。

※状態に関しては人それぞれ感じ方が異なると思いますので、あくまでも中古品であることをご理解の上、ご購入ください。自宅保管のため、気になる方はご遠慮ください。

※全ての商品の状態を注意して確認しておりますが稀に糸引き、シミ(汚れ)、擦れなどの見落としがある場合がございます。中古品にご理解のある方のみご購入ください。

◆詳細

大手ブランド買取店にて鑑定済みの正規品です。 安心してお買い求めください。

◆お願い

素人検品のためまれに見落としがございます。

不備などございましたら、『受取評価前』にご一報をお願いいたします。

また、小物等は特段の表記がない限り付属致しません。

◆配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。 仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。

✅お取引について

ご不明点ございましたらお気軽にコメントください。

(❀ᴗ͈ˬᴗ͈)⁾⁾ᵖᵉᵏᵒ

ご購入前にプロフィールのご確認をよろしくお願い致します。

管理番号:905

商品の情報 ブランド セリーヌ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ご覧いただきありがとうございます♪#tomoのバッグ部屋◆アイテム CELINE セリーヌ ハンドバッグ トートバッグワンショルダーバッグ 手持ちカバン 手提げ鞄 A4収納可能 ブランドロゴ OLD old オールド ビンテージ vintageヴィンテージ ビジネス 仕事 プライベート 通勤通学 メンズ レディース 男女兼用 ◆サイズたて:27㎝よこ:42㎝マチ:13㎝持ち手:62〜72㎝※素人採寸の為、多少の誤差はご容赦ください。◆素材レザー 革◆カラーブラウン 茶色◆仕様内ファスナーポケット×1内ポケット×2◆状態内側に若干の粉ふきがございますが外観は目立った傷や汚れ等はなく、綺麗な状態です。※状態に関しては人それぞれ感じ方が異なると思いますので、あくまでも中古品であることをご理解の上、ご購入ください。自宅保管のため、気になる方はご遠慮ください。※全ての商品の状態を注意して確認しておりますが稀に糸引き、シミ(汚れ)、擦れなどの見落としがある場合がございます。中古品にご理解のある方のみご購入ください。 ◆詳細大手ブランド買取店にて鑑定済みの正規品です。 安心してお買い求めください。◆お願い素人検品のためまれに見落としがございます。不備などございましたら、『受取評価前』にご一報をお願いいたします。また、小物等は特段の表記がない限り付属致しません。◆配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。 仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。 ✅お取引についてご不明点ございましたらお気軽にコメントください。(❀ᴗ͈ˬᴗ͈)⁾⁾ᵖᵉᵏᵒ ご購入前にプロフィールのご確認をよろしくお願い致します。管理番号:905

