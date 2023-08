最新コレックション ELASTIC mas. ROLLCAP ロールキャップ FK CORDS ニットキャップ/ビーニー

mas.フィッシャーマン コーデュロイ キャップになります。

●カラー ブラック 黒

mas. ELASTIC ROLLCAP CORDS FK ロールキャップ

●サイズ フリー

mas.では定番となったROLLCAP、

冬場に最高なコーデュロイVERです。

元々は漁師のために作られた帽子

「フィッシャーマンキャップ」をmas.流解釈で再構築し、

街で被るのに適したシルエットとサイズ感で制作しました。

柔らかでフカフカなコーデュロイの太い畝によりパッと見、

ニットキャップのように見え抜群の雰囲気に仕上がりました。

アジャスター左部分は伸縮性のあるゴムを使用し

フィット感と被り心地もアップしてます。

コットン100%なのでオールシーズン被れ

ご家庭で洗濯して頂け経年変化も楽しめます。

ほぼ使用していませんが自宅保管の為神経質な方はご遠慮下さい。

クリーク 1ldk 在原みゆ紀 yuan wed store upper field one カップアンドコーン minnano ミンナノ

700fill mas. スタイリスト私物 ENNOY 伊藤商店

daiwa pier39 三好 良 柴田ひかり

mas.フィッシャーマン コーデュロイ キャップになります。●カラー ブラック 黒●サイズ フリーmas.では定番となったROLLCAP、冬場に最高なコーデュロイVERです。元々は漁師のために作られた帽子「フィッシャーマンキャップ」をmas.流解釈で再構築し、街で被るのに適したシルエットとサイズ感で制作しました。柔らかでフカフカなコーデュロイの太い畝によりパッと見、ニットキャップのように見え抜群の雰囲気に仕上がりました。アジャスター左部分は伸縮性のあるゴムを使用しフィット感と被り心地もアップしてます。コットン100%なのでオールシーズン被れご家庭で洗濯して頂け経年変化も楽しめます。ほぼ使用していませんが自宅保管の為神経質な方はご遠慮下さい。クリーク 1ldk 在原みゆ紀 yuan wed store upper field one カップアンドコーン minnano ミンナノ700fill mas. スタイリスト私物 ENNOY 伊藤商店daiwa pier39 三好 良 柴田ひかり

