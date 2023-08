最適な価格 FLAMING LIPS バンドTシャツ フレーミングリップス Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

年々高騰している人気フレミンのTシャツです。

近年、FLAGSTUFFが同デザインをコラボで使用したことでも話題になりました。

音楽好きな方はもちろん、

vintageバンドTシャツがお好きな方、宜しくお願いします。

値下げ交渉をご希望の方は、"希望価格を登録"ではなくコメントいただけたら幸いですm(_ _)m

他にも多数出品しております。

#山田のメルカリ出品

↑こちらのハッシュタグから、"販売中のみ表示"検索で是非ご覧ください。

-The Flaming Lips-

アメリカ合衆国のサイケデリック・ロックバンドです。

altanative(オルタネイティブ)から、サイケデリック、スペース・ポップなど多彩な音楽性をもち、

世界中のリスナー(中毒者)から熱い支持を受けています。

ライブスタイルが非常に独特で、幻想的かつ、エンターテイメント性の高いパフォーマンスを繰り広げることで有名です。

また秀逸なTシャツデザインが数多く、古くからvintage古着やバンドTシャツ好きの間で、高額で取引されていることでも有名です。

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 目立った傷や汚れなし

