お知らせ ログイン 会員登録 出品
最先端 新品未使用　SIMフリー　スマートフォン　OPPO A54 5G スマートフォン本体

商品の説明

SIMフリー　スマートフォン　OPPO A54　　　5G新品未使用品です。代金は一括払いしていますので残債はありません。ご安心ください。
【超美品】iphone11 128GB パープル　付属品未使用

新品未開封 OPPO Reno3 A SIMフリー ホワイト シュリンク付き
主な仕様は、
Redmi Note 11 グラファイトグレー 64GB 新品未開封
5000mAh大容量バッテリー
iPhone 12 mini 256gb purple
4GB RAM + 64GB ROM
iPhone SE 第2世代 (SE2) ホワイト 128 GB
約4800万画素 AI 4眼カメラ
超美品 バッテリー100% iPhonSE 第3世代 64GB P117

猫様専用　iPhone XR / 64GB / レッド / SIMフリー

iPhone X 256GB Softbank ジャンク　本体のみ
サイズは、
alaxy Watch 5 40㎜ グラファイト LTE版 【新品】
縦 約162.9mm 横約74.7mm 厚さ約8.4mm
leitz phone 1 SIMフリー!
となっています。
iPhone xr 64GB

tetu.yama-0405 様専用
全くの新品未使用ですが、自宅保管品につきご理解ある方にお願いいたします。

【新品未使用品】iPhone SE (第3世代) スターライト 64 GB

商品の情報

商品の状態新品、未使用
SIMフリー　スマートフォン　OPPO A54　　　5G新品未使用品です。代金は一括払いしていますので残債はありません。ご安心ください。主な仕様は、5000mAh大容量バッテリー4GB RAM + 64GB ROM約4800万画素 AI 4眼カメラ等サイズは、縦 約162.9mm 横約74.7mm 厚さ約8.4mmとなっています。全くの新品未使用ですが、自宅保管品につきご理解ある方にお願いいたします。

商品の情報

商品の状態新品、未使用

最先端 新品未使用　SIMフリー　スマートフォン　OPPO A54 5G スマートフォン本体

2分钟前

最先端 新品未使用　SIMフリー　スマートフォン　OPPO A54 5G スマートフォン本体

¥16,500 ¥12,375

(税込) 送料込み
5
15
購入手続きへ

商品の情報

www.inba.netメルカリ安心への取り組み お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます

出品者

37f40ddca

 370

本人確認済
スピード発送 この出品者は平均24時間以内に発送しています

コメント (15)

37f40ddca
最先端 新品未使用　SIMフリー　スマートフォン　OPPO A54 5G スマートフォン本体 最先端 新品未使用　SIMフリー　スマートフォン　OPPO A54 5G スマートフォン本体

OPPO A54 5G スペック・仕様 - 価格.com

OPPO A54 5G スペック・仕様 - 価格.com


OPPO A54 5G」SIMフリー版が6月下旬以降発売、3万1800円 - ケータイ Watch

OPPO A54 5G」SIMフリー版が6月下旬以降発売、3万1800円 - ケータイ Watch


ヤフオク! - 【ほぼ未使用】SIMフリー OPPO A54 5G 64G

ヤフオク! - 【ほぼ未使用】SIMフリー OPPO A54 5G 64G


oppo a54 5G SIMフリー 新品未使用｜PayPayフリマ

oppo a54 5G SIMフリー 新品未使用｜PayPayフリマ


ヤフオク! - 【ほぼ未使用】SIMフリー OPPO A54 5G 64G

ヤフオク! - 【ほぼ未使用】SIMフリー OPPO A54 5G 64G


OPPO A54 5G AU SIM Free 美品の通販 by bigsmh's shop｜ラクマ

OPPO A54 5G AU SIM Free 美品の通販 by bigsmh's shop｜ラクマ


OPPO A54 5G 商品一覧｜ムスビー【中古スマホ・中古タブレット専門の

OPPO A54 5G 商品一覧｜ムスビー【中古スマホ・中古タブレット専門の

ログインしてコメントする

この商品を見ている人におすすめ

  1. ホーム
  2. 最先端 新品未使用　SIMフリー　スマートフォン　OPPO A54 5G スマートフォン本体
© www.inba.net, Inc.