【爆売りセール開催中！】 KANDYTOWN 希少 kikumaru レコード 7inch 邦楽

7inchダブプレートレコードです。

盤は未使用に近い状態です。

SIDE A : Alive feat AL-DOE - KIKUMARU

Produced by JASHWON

SIDE B : Nobody knows it feat IO - KIKUMARU

Produced by Neetz

--------------------------------------------

以下はアルバムインフォメーションです。

◆ストリート限定での作品リリース(軒並み即完売&プレミア化!)や数々の人気イベントでのパフォーマンス、ストリート/ファッション誌でのピックアップなどで日本語ラップ・シーンだけでなくアパレル界隈をもザワつかせている世田谷をベースとする新感覚な若きヒップホップ・クルー、KANDYTOWN !中心人物でもある IO が 2 月にリリースしたソロ・デビュー・アルバム『Soul Long』がロングセラーで大きな話題となる中、同作にも参加していたクルー随一の技巧派ラッパーでもある菊丸が久々となるニュー・アルバムをリリース!

◆ MC バトルへの参戦でもその名が知られているニューヨーク帰りのラッパー、菊丸だけにドープな面々が本作をサポート! IO や RYOHU といった KANDYTOWN の面々が客演として参加する他、プロデュースには KANDYTOWN から Neetz 、KANDYTOWN と の コ ラ ボ 作 品『Kruise'』 で 知 ら れ る NOSH 、IOのソロにも参加していた JASHWON や GRADIS NICE 、さらには I-DeA や SCRATCH NICE らが参加!またニューヨーク・コネクションから、知る人ぞ知るラッパー、 AL-DOE 、 TREE MASON らも参加!

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

