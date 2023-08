カラー···グリーン

PLEATS PLEASE カットソー (美品•七分袖)

柄・デザイン···無地

季節感···春、夏

着丈:F66cm/B75cm

バスト:124cm

肩幅:56cm

袖丈:27cm

素材:綿100%

色:ライトカーキ

サラッとした肌触りとシャリ感が特徴の素材で、綺麗すぎない程よいカジュアル感もあります。

斜行しがちな柔らかな素材のTシャツを、あえて裾をツイストさせてアシンメトリーなデザインに仕上げました。

裾のデザインはニットなどの下にレイヤードさせてもポイントになります。

全体的にオーバーシルエットで袖は肘が隠れる丈になっています。

脇のカーブが深いため、ウエストにタックインしやすくなっています。

(公式より引用)

13,200円税込

予約して購入したのですが、Tシャツが増えたので、新品未使用のうちにお譲りいたします。

シースルーの表記はありませんが、

生地は薄く少し透け感あり。

インナーは必須です。

ベストやジレを重ねたり、

夏には涼し着ていただけるとおもいます。

#YENN

#chignon

#テイシャツ

#半袖

#カーキ

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE 商品の状態 新品、未使用

