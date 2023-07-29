専門店では 新品７０th SNOOPYマンハッタンポーテージショルダーバッグ ショルダーバッグ

カラー···ブラック

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こちらはコレクション品の為、完全未開封です

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メルカリ手数料送料込の値段で出品しております♪ご理解の程ご購入お願いします＾＾

商品の情報 ブランド マンハッタンポーテージ 商品の状態 新品、未使用

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