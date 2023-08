ブランド : TOM FORD(トムフォード)

オリバーピープルズ WILLMAN 1005 メガネ/めがね/眼鏡

モデル : TF5649-DB-001

アトラクト ATT1609 999.9 三瓶氏

カラー : BLACK

新品 未使用 レイバン RB3702-900951-57

購入店 : POKER FACEオンライン

フランス製品 クラシックダブルブリッジ眼鏡

価 格 : 50,600円(税込)

1950s フレームフランス パリジャン

状 態 : 1回使用の美品

AOアメリカンオプティカル ビンテージヴィンテージサングラス伊達眼鏡メガネ

付属品 : 化粧箱 / 純正ケース / 純正クロス / デモレンズ / 取扱説明書など

新品 オリバーピープルズ OV5454SU 1101P1

※付属品の破損等はございません。

超美品!Oakley zero



数原龍友 the silent soul サングラス

サイズ : 47□22-145

サンローラン 702V アイコンロゴ スクエアフルフレームサングラス 黒×白



POLICE 偏光サングラス

1回使用の美品です。

✨超希少✨ Ray-ban ボシュロム WAYFARER フォールディング

度入りレンズに交換しておりますが、ブルーライトカット仕様のデモレンズも保管しておりますので、レンズ交換して伊達メガネとしてもお使いいただけます。

rayban レイバン ラウンド ビンテージ

また、これからの季節はカラーレンズを入れてサングラスとして使ってもカッコいいかと思います。

【美品】モンクレール 伊達メガネ 眼鏡 黒 ブラック ML5017 001

小ぶりなデザインなので、男性はもちろんですが、女性にも使っていただけます。

pine パイン 伊達メガネ サングラス



サングラス メガネ オリバーピープルズ Coleridge Sun

<商品説明>

【新品未使用】エヴァンゲリオン × JINS コラボ眼鏡 渚カヲル モデル

TOM FORDでは珍しいウエリントンタイプのコンビネーションモデル。テンプルがメタルで、横顔がすっきりした印象に。

Walz Alt Zeque ワルツ オルタ ゼクー

フロントのTアイコンは立体的なデザインとなっており、シルバーパーツが洗練された雰囲気を醸します。

■美品■ MONCLER モンクレール ML0084 ラウンド サングラス

デモレンズはブルーライトカット仕様につき、伊達メガネとして使用可能。

T様 UNITED ARROWS by KANEKO OPTICAL サングラス

鼻部分はクリングスが付いているので、鼻の低い方でも掛けやすい作りになっています。

オリバーピープルズ グリーン サングラス



【値下げ】トムフォード メガネ

<注意事項>

valentino サングラス vロゴ

※神経質な方は購入をお控え下さい。

トムフォード サングラス TOMFORD FT0673 Jamieson 01A

※不明点あれば気軽にご質問下さい。

商品の情報 ブランド トムフォード 商品の状態 未使用に近い

ブランド : TOM FORD(トムフォード)モデル : TF5649-DB-001カラー : BLACK購入店 : POKER FACEオンライン価 格 : 50,600円(税込)状 態 : 1回使用の美品付属品 : 化粧箱 / 純正ケース / 純正クロス / デモレンズ / 取扱説明書など※付属品の破損等はございません。サイズ : 47□22-1451回使用の美品です。度入りレンズに交換しておりますが、ブルーライトカット仕様のデモレンズも保管しておりますので、レンズ交換して伊達メガネとしてもお使いいただけます。また、これからの季節はカラーレンズを入れてサングラスとして使ってもカッコいいかと思います。小ぶりなデザインなので、男性はもちろんですが、女性にも使っていただけます。<商品説明>TOM FORDでは珍しいウエリントンタイプのコンビネーションモデル。テンプルがメタルで、横顔がすっきりした印象に。フロントのTアイコンは立体的なデザインとなっており、シルバーパーツが洗練された雰囲気を醸します。デモレンズはブルーライトカット仕様につき、伊達メガネとして使用可能。鼻部分はクリングスが付いているので、鼻の低い方でも掛けやすい作りになっています。<注意事項>※神経質な方は購入をお控え下さい。※不明点あれば気軽にご質問下さい。

商品の情報 ブランド トムフォード 商品の状態 未使用に近い

balenciaga swift oval sunglasses silver★哀川翔★眼鏡★SAMURAI SHO★新品★00s y2k 新品未使用 OAKLEY モンスタードッグ サングラス泰八郎謹製 × uniform experiment SOPH めがね 眼鏡ヴィンテージ セーフティ メガネ fendall safety 人気サイズ 46再6値下げ、ヴィンテージ 60年代 サングラス付眼鏡 デッドストックRAY-BAN WAYFARER MAX1本限りSWANS (スワンズ)度付き対応スポーツサングラス GU-4009