レビュー高評価のおせち贈り物 GRIPSWANY × atmos コラボテント グリップスワニーアトモス テント/タープ

グリップスワニー アトモス

GRIP SWANY × atmos

atmos collaboration GS BLACK CAMO柄を施した限定GS TENT。 ミリタリー難燃生地ブレイズシールド®を使用したパップテント。生地に難燃、撥水を施しブッシュクラフト用、ソロキャンプ用に開発、キャンプ中級者以上モデルとなります。

<カラー>

GS BLACK CAMO

<素材>

幕体:綿100%(難燃加工、撥水加工)約3.8kg

収納袋:コットン100%

ポール:2本入り アルミ製(1本約260g)

ペグ:12本入り スチール製

張綱:4m 2本入り

<サイズ>

1人用【巾330×奥行190×高さ130㎝ 重量約5.6㎏(テント本体約3.72kg)】

<備考>

耐水圧

アメニティードームS

商品の情報 ブランド グリップスワニー 商品の状態 新品、未使用

