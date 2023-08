安い GW限定値下げ レッチリ ロンT グッズ 大阪公演 レア物 バンT Tシャツ/カットソー(七分/長袖)

カラー···ホワイト

シャツ種類···オーバーサイズ

袖丈···長袖

柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

ネック···クルーネック

季節感···春、秋

レッドホットチリペッパーズの大阪公演で購入したロンTです。

サイズはMですがかなり大きめでXLくらいありオーバーサイズで着用することができます。

着丈:77

肩幅:56

身幅:60

(素人採寸の為多少の誤差はご遠慮ください)

ライブグッズなのでタグ等はございませんが新品未使用品になります。

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 新品、未使用

