【日本限定モデル】 S-R 3rd ノンリップ アメリカ軍 ジャングルファティーグ ジャケット ミリタリージャケット

ジャングルファティーグ

ノンリップ ジャケット

JUNGLE FATIGUE JACKET

サイズ : S-R

着丈約77cm

肩幅約44cm

身幅約52cm

袖丈約62cm

都内の某有名古着屋でデッドストックで購入した逸品です。数年前から根強い人気を誇り、状態が良いものは枯渇しております。そんな中でもこちらの商品は貴重な3rdモデル且つデッドストックで購入したアイテムで、購入後も5回程度の着用で、大切に保管しておりました。

探している方ならお分かりかと思いますが、状態の良い3rd(ノンリップ)はなかなか出てきません。この機会に是非ご検討ください。

※クリーニング済みですぐ着用頂けます。

※細かいスレや汚れはありますが、撮影時によく見ないと分からないレベルかと思いますので古着慣れしてる方には問題ないと思います。

購入価格より下げて出品しており、今後も高騰が予想される為大幅な値下げ交渉はご遠慮下さいませ。

S-R 3rd ノンリップ アメリカ軍 ジャングルファティーグ ジャケット



アナトミカ/ANATOMICA オアスロウ/orSlow アボンタージ/A VONTADE スティルバイハンド/STILL BY HAND エフオービー/FOB FACTOR ウェアハウス/WAREHOUSE ワーカーズ/WORKERS ウティ/OUTIL ビームスプラス/BEAMS PLUS エンジニアドガーメンツ/ENGINEERED GARMENTS ポストオーバーオール/オーベルジュ/AUBERGE ケネスフィールド/KENNETH FIELD フランクリーダー/FRANK LEDER ナイジェルケーボン/Nigel Cabourn ボンクラ/BONCOURA キャプテンサンシャイン/KAPTAIN SUNSHINE コモリ COMOLI NEW BALANCE ニューバランス

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ヴィンテージ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

