輝い 新品未使用 レオナール ネクタイ ブランド 茶系 ブラウン系 シルク 2381 ネクタイ

ご覧いただきありがとうございます!

【新品未使用】バーバリーズ ネクタイ グリーン ペイズリー柄 ホースロゴ 高級



他のネクタイも是非ご覧ください(´ω`)

#tiaネクタイ商品一覧

✨✨ セット割引 ✨✨

合計金額から、下記の割引率となります!

2点購入 ➡️ 5% OFF

3点購入 ➡️ 10 % OFF

4点以上購入➡️ 15% OFF

※購入希望の商品全てに【1つ目】【2つ目】のようにコメントを入れてください。

✨ ブランド

LEONARD

✨ カラー

ブラウン系

✨ サイズ (cm)

大剣幅 / 約9.5

✨ コンディション

新品未使用、付属品なし

✨ 素材

シルク

✨ 購入場所

大手ブランド専門SHOP

真贋鑑定済み

2381

商品の情報 ブランド レオナール 商品の状態 新品、未使用

