驚きの価格 【美品】Renault グラデーションロングワンピース ネイビー　ホワイト ひざ丈ワンピース

ご覧いただきありがとうございます♪

ブランド:Renaultルノー

サイズ:9

着丈103センチ

身幅40センチ

素材:画像の製品タグをご確認ください。

状態:

1回着用しました。

目立つダメージなどはありませんが、素人検品、素人保管となります。完璧を求める方はご遠慮ください。古着をご理解いただける方のみご購入をお願いいたします。

全体的に柔らかく伸縮性があります◎

人と被りにくい個性的なグラデーションで洗練された印象のワンピースです◎

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 未使用に近い

