お知らせ ログイン 会員登録 出品
超安い サムライジーンズ　零モデル　W29 L36 デニム/ジーンズ

商品の説明

サムライジーンズ零モデルです。購入したのは１０年以上前ぐらいです。だいぶいい感じに色落ちしてます。ここからさらに履き込んで下さい。はじめから色落ちしたジーパンが履きたい方どうぞ‼️この値段は加工代(はき込み代)としてご理解頂ける方のみ宜しくお願いします。
古着 DOGTOWN ドッグタウン デニムパンツ ペインターパンツ
裾はカットしております。
yardsare Ripper Jeans Mサイズ

Levi's 501　最後のUSA製　デニム　刻印553　2000年製造
股上　　２４cm
DSQUARED2 ブラックデニム　パンツ　slim jeans 46
股下　　７３cm
00s W42 リーバイス550 極太 ブラックデニム バギーパンツ ボトム 黒
もも　　２７cm
ドライボーンズ　ジーンズタイトストレート
裾　　　１９.５cm
W32 L34 ★定価19800円★ 新品 米国製 リーバイス 505 リジッド

新品 Dsquared2 BE ICON BULL SKATER JEANS
#ジャミーソンズ #シェットランドウーレン #Harley #エベレスト #BEAMS #シーイーフォーシス #ハリウッドランチマーケット #ササフラス #ポストオーバーオールズ #ナイジェルケーボン #CORONA #ジャミーソンズ #シェットランドウーレン #Harley #エベレスト #BEAMS #シーイーフォーシス #SHETLAND ISLES WOOLLEN MILLS #ハリウッドランチマーケット #ササフラス #ポストオーバーオールズ #ナイジェルケーボン #CORONA kaptain sunshine キャプテンサンシャイン Kennethfield ケネスフィールド beams ビームス beamsplus ビームス プラス ユナイテッドアローズ ships シップス beauty &youth ビューティーアンドユース アーペーセー APC ヤエカ yaeca ハリウッドランチマーケット ブルーブルー blueblue オーラリー auralee オアスロウ orslow レミレリーフ ロンハーマン ronherman ダブルアールエル RRL engineerd garments エンジニアド ガーメンツ ネペンテス nepenthes ニードルスneedles フリークスストア ジャーナルスタンダード ビンテージ ヴィンテージ vintage アナトミカ anatomica オーベルジュ Auberge ポータークラシック　ブルナボイン　シュガーケーン　バズリクソンズ　TOYS McCOY　ドゥニーム　ジョーマッコイ　ウエアハウス　RESOLUTE

jieda デニムパンツ

商品の情報

商品のサイズM
ブランドサムライジーンズ
商品の状態やや傷や汚れあり

【美品】リーバイス シルバータブ BAGGY ジーンズ デニムパンツ バギー

230531④90's DADA ダダ　デニムバギーパンツ

トウヨウエンタープライズゴールド デニム

ANATOMICA/アナトミカ 618 JEANS/デニム
サムライジーンズ零モデルです。購入したのは１０年以上前ぐらいです。だいぶいい感じに色落ちしてます。ここからさらに履き込んで下さい。はじめから色落ちしたジーパンが履きたい方どうぞ‼️この値段は加工代(はき込み代)としてご理解頂ける方のみ宜しくお願いします。裾はカットしております。股上　　２４cm股下　　７３cmもも　　２７cm裾　　　１９.５cm#ジャミーソンズ #シェットランドウーレン #Harley #エベレスト #BEAMS #シーイーフォーシス #ハリウッドランチマーケット #ササフラス #ポストオーバーオールズ #ナイジェルケーボン #CORONA #ジャミーソンズ #シェットランドウーレン #Harley #エベレスト #BEAMS #シーイーフォーシス #SHETLAND ISLES WOOLLEN MILLS #ハリウッドランチマーケット #ササフラス #ポストオーバーオールズ #ナイジェルケーボン #CORONA kaptain sunshine キャプテンサンシャイン Kennethfield ケネスフィールド beams ビームス beamsplus ビームス プラス ユナイテッドアローズ ships シップス beauty &youth ビューティーアンドユース アーペーセー APC ヤエカ yaeca ハリウッドランチマーケット ブルーブルー blueblue オーラリー auralee オアスロウ orslow レミレリーフ ロンハーマン ronherman ダブルアールエル RRL engineerd garments エンジニアド ガーメンツ ネペンテス nepenthes ニードルスneedles フリークスストア ジャーナルスタンダード ビンテージ ヴィンテージ vintage アナトミカ anatomica オーベルジュ Auberge ポータークラシック　ブルナボイン　シュガーケーン　バズリクソンズ　TOYS McCOY　ドゥニーム　ジョーマッコイ　ウエアハウス　RESOLUTE

商品の情報

商品のサイズM
ブランドサムライジーンズ
商品の状態やや傷や汚れあり

超安い サムライジーンズ　零モデル　W29 L36 デニム/ジーンズ

29分钟前

超安い サムライジーンズ　零モデル　W29 L36 デニム/ジーンズ

¥13,000 ¥11,050

(税込) 送料込み
6
16
購入手続きへ

商品の情報

www.inba.netメルカリ安心への取り組み お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます

出品者

910486f96f

 161

本人確認済
スピード発送 この出品者は平均24時間以内に発送しています

コメント (16)

910486f96f
超安い サムライジーンズ　零モデル　W29 L36 デニム/ジーンズ 超安い サムライジーンズ　零モデル　W29 L36 デニム/ジーンズ

高い品質 サムライジーンズ 零モデル W29 L36 デニム/ジーンズ

高い品質 サムライジーンズ 零モデル W29 L36 デニム/ジーンズ


サムライジーンズ 零モデル W29 L36 デニム | khoangan.com

サムライジーンズ 零モデル W29 L36 デニム | khoangan.com


楽天市場】サムライジーンズ SAMURAI JEANS S3000VX 零大戦モデル

楽天市場】サムライジーンズ SAMURAI JEANS S3000VX 零大戦モデル


SAMURAI JEANS（サムライジーンズ） 】 ストレートデニム[ 零モデル

SAMURAI JEANS（サムライジーンズ） 】 ストレートデニム[ 零モデル


SAMURAI　JEANS サムライ　ジーンズ

SAMURAI　JEANS サムライ　ジーンズ


サムライジーンズ17oz零モデルストレートジーンズ (17oz零モデル

サムライジーンズ17oz零モデルストレートジーンズ (17oz零モデル


サムライジーンズ17oz零モデルストレートジーンズ (17oz零モデル

サムライジーンズ17oz零モデルストレートジーンズ (17oz零モデル

ログインしてコメントする

この商品を見ている人におすすめ

  1. ホーム
  2. 超安い サムライジーンズ　零モデル　W29 L36 デニム/ジーンズ
© www.inba.net, Inc.