ご覧頂きまして、ありがとうございます。

◯商品名

◯サイズ

表記サイズ サイズ表記は写真をご覧下さい。

ウエスト:81cm

股上:32cm

股下:75cm

裾幅:24.5cm

◯カラー

インディゴ

◯コンディション

こちらのお品物のコンディションはBです。

S 新品に近いもの

A 比較的状態のいいもの

B 一般的な使用感があるもの

C 使用感がやや目立つもの

D 使用感が多いものおよびジャンク品

*ただし当店の基準による

◯付属品

なし

コンディションに関してはお客様との相違がないようにできるだけ、記載、掲載していますが、使用感の捉え方には個人差があり、またUSED品のため細かい汚れ・キズなどがあります。それを全て記載するのは難しいので、しっかり確認の上購入お願いします。

神経質な方、USED品に理解のない方はご購入をご遠慮ください。

色味に関しては写真ではどうしても実物と違って見える場合がありますので、あらかじめご了承ください。

また採寸にはどうしても若干のズレが生じる場合がありますのでそちらもご了承ください

こちらは古い年代のお品物なので使用感があることが普通だという認識を理解いたいただける方のみ購入をお願い致します

商品の情報 商品のサイズ M ブランド リーバイス 商品の状態 やや傷や汚れあり

