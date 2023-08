柔らかな質感の 【送料無料】ヴィトン　ストール　M74608 ネイビー×レッド　タグ無 ストール/スヌード

素人の平置き採寸にはなりますが、

ファリエロサルティ ストール マフラー

長さ 約56cm、横 約20cm の商品となります。

商品は古物商の資格保有者が古物市場の『エコリング』で厳選した商品のみ買い付けたものです。

プロの鑑定士が真贋鑑定済みの商品であり、全て正規品ですので、ご安心ください。

細かい商品の状態や使用感に関しては商品画像でご確認くださいませ。

全ての箇所を写しきれている訳では無いため見せて欲しい箇所などあればお気軽にお申し付け下さい♪

分からない場合等はコメントにてお知らせください♪

商品受け取り後のイメージが違う等の返品に関してはすり替え防止の観点から全てお断りとさせて頂きます。予めご了承ください。

お使いのパソコンやスマートフォンのスペックや環境状態によって、実物の商品と画像の色合いや質感が異なって見える事が御座います。よって色が微妙に違う等の返品はお断りしております。必ずその点をご理解ください。

中古品という事をご理解の上ご購入下さい。

トラブル防止のため悪い評価が複数見受けられる方とのお取引は控えさせて頂きます。

梱包は簡易包装となりますのでご了承ください。

・即購入可

・値下げ不可

商品の情報 ブランド ルイヴィトン 商品の状態 やや傷や汚れあり

