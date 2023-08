■商品概要

70年代ヴィンテージのリーバイススタプレです。

当時のタグ付きのデッドストックで、なかなかここまでの個体はお目にかかれないかと思います。

デッドストックですが、保管の過程で、ジップ、トップボタンに多少のサビが付着しております。

ジップの稼働が少し渋いです。

また、右脚に少しほつれがございます。(画像7枚目)

裾上げをして履かれても良いですし、

コレクションにも最適な一本化と思います。

■ブランド

リーバイス

Levi's

■カラー

ネイビー

■詳細サイズ

表記:W36L36

ウエスト:86cm

股上:29cm

股下:91cm

わたり:28cm

裾幅:22cm

総丈:118cm

■ディテール

デッドストック

---------------------------------------------

商品の情報 商品のサイズ L ブランド リーバイス 商品の状態 やや傷や汚れあり

■商品概要70年代ヴィンテージのリーバイススタプレです。当時のタグ付きのデッドストックで、なかなかここまでの個体はお目にかかれないかと思います。デッドストックですが、保管の過程で、ジップ、トップボタンに多少のサビが付着しております。ジップの稼働が少し渋いです。また、右脚に少しほつれがございます。(画像7枚目)裾上げをして履かれても良いですし、コレクションにも最適な一本化と思います。■ブランドリーバイスLevi's■カラー ネイビー■詳細サイズ表記:W36L36ウエスト:86cm股上:29cm股下:91cmわたり:28cm裾幅:22cm総丈:118cm■ディテールデッドストック---------------------------------------------バンT ヴィンテージTシャツ ビンテージT ムービーT 映画T 企業T 野村訓市 90s 80s 90年代 80年代 オモシーチャンネル ビッグE BIGE 66後期 501xx levis 517 505 506xx 507xx トラッカージャケット ファースト セカンド ジージャン Gジャン バレンシア needles アナトミカ ecwcs バズリクソンズ vintage デッキジャケット ビンテージ us army モールスキンジャケット ネペンテス エンジニアードガーメンツ VINTAGE ヴィンテージ old park comoli オーラリー needles wrangler イズネス NICENESS riprap loftman hokaoneone M65 M47 モッズコート brown by 2tacs ササフラス ラルフローレン RRL

