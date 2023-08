良質 FS FreshService PRINTED ”EXPO”_2 TEE Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

新品未使用

都内正規取扱店で購入しました。

オンライン/店舗完売品のため希少です!

FreshService

FS PRINTED TEE ”EXPO”

SIZE F:着丈74.5 身幅70 肩幅60 袖丈24 (cm)

MATERIAL:COTTON 100%

--------------------------

定番のオーバーサイズTシャツにアイコニックなグラフィックをあしらった新作のプリントTシャツ。

運送とロジスティクスの架空のエキスポで出店者に配布されるコマーシャルTシャツをイメージ。

フロント左胸のワンポイントと、背面のグラフィックプリントが目を引きます。

ボディには脇に縫い目の無い丸胴仕様のTシャツを採用。 ふっくらと柔らかい肌触りに加え、ゆったりとしたビッグシルエットがリラックス感のある着心地を実現。

夏のスタイリングにちょっとした遊び心を与える一着です。

--------------------------

カラー···ホワイト

袖丈···半袖

ネック···クルーネック

季節感···夏

柄・デザイン...プリント(ロゴなど)

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド フレッシュサービス 商品の状態 新品、未使用

