手数料安い コーチジャケット アーペーセー XL ビンテージ フランス製 黒 ナイロンジャケット

製品名: コーチジャケット

ブランド: A.P.C. (アーペーセー)

色: ブラック (背面に MATERIAL プリント)

状態: やや傷や汚れ有り

サイズ: XL

実寸: (素人採寸のため、多少の誤差はお許しください。

(着丈) 81cm

(身幅) 67cm

(肩幅) 51cm

(裄丈) 94cm

(袖丈) 66cm

フランス製 1990年代のビンテージ品になります。

希少なXLサイズで全体的な状態は非常に良く、まだまだ長期的に着用可能です。

写真の通りポケット口に小さな解れがありますが着用に問題は無く、黒地のためあまり目立たないと思います。

お値引きのご要望や、商品状態などご不明点ございましたら購入前にコメントください。

一度人の手に渡ったもの、ビンテージ品にご理解いただける方、ご検討ください。

他の出品物と同時購入をご希望の方は、おまとめ割引きさせていただきますので、購入前にコメントください!

#トンヌラ出品中

どうぞよろしくお願いします(^^)

カラー···ブラック

柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

フード···フードなし

季節感···春、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド アーペーセー 商品の状態 やや傷や汚れあり

